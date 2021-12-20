Дуда назвав умову, як вгамувати Путіна

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що виступає проти будь-якої політики поступок стосовно РФ. За його словами, поступитися має Росія, вона "має зробити крок назад".
Про це польський лідер сказав на брифінгу з президентами України та Литви.
"Ми не повинні дозволити не тільки напад, а й зробити все, щоб запобігти такій атакі. Я проти будь-якої політики поступок стосовно РФ... Ми повинні вимагати серйозного кроку назад від Росії, тільки така позиція може запобігти конфлікту", – сказав Дуда.
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ЄС та США підтримують Україну
- Новий міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт запропонувала посилити санкції проти РФ. За її словами, у разі російського вторгнення в Україну головною метою для західних санкцій має стати особисто президент РФ Володимир Путін. Також обмеження мають бути введені проти його найближчого оточення.
- США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там існує і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
- Крім того, Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, і навіть вжити безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ. Глава ЄК нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".