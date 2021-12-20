Дуда назвав умову, як вгамувати Путіна

Безпека України – фундаментальне питання, сказав президент Польщі

Анджей Дуда (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що виступає проти будь-якої політики поступок стосовно РФ. За його словами, поступитися має Росія, вона "має зробити крок назад".

Про це польський лідер сказав на брифінгу з президентами України та Литви.

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"Ми не повинні дозволити не тільки напад, а й зробити все, щоб запобігти такій атакі. Я проти будь-якої політики поступок стосовно РФ... Ми повинні вимагати серйозного кроку назад від Росії, тільки така позиція може запобігти конфлікту", – сказав Дуда.

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