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Дуда назвав умову, як вгамувати Путіна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
20 грудня, 14:58
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Безпека України – фундаментальне питання, сказав президент Польщі
Анджей Дуда (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Анджей Дуда (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що виступає проти будь-якої політики поступок стосовно РФ. За його словами, поступитися має Росія, вона "має зробити крок назад".

Про це польський лідер сказав на брифінгу з президентами України та Литви.

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"Ми не повинні дозволити не тільки напад, а й зробити все, щоб запобігти такій атакі. Я проти будь-якої політики поступок стосовно РФ... Ми повинні вимагати серйозного кроку назад від Росії, тільки така позиція може запобігти конфлікту", – сказав Дуда.

ЄС та США підтримують Україну

  • Новий міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт запропонувала посилити санкції проти РФ. За її словами, у разі російського вторгнення в Україну головною метою для західних санкцій має стати особисто президент РФ Володимир Путін. Також обмеження мають бути введені проти його найближчого оточення.
  • США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там існує і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
  • Крім того, Європейський Союз готовий посилити санкції проти Росії, і навіть вжити безпрецедентні заходи із серйозними наслідками для РФ. Глава ЄК нагадала, що ЄС та країни G7 раніше дали ясно зрозуміти, що "будь-які подальші агресивні дії проти України дорого коштуватимуть Росії".

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