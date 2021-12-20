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Україна готується до кібератаки – ЗМІ назвали найнебезпечніші цілі для удару

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 грудня, 22:34
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Ще один план Путіна щодо дестабілізації ситуації в нашій країні
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Кремль розглядає не лише варіант військового вторгнення / Колаж "Сьогодні"

Росія не тільки накопичує свої війська на нашому кордоні, вона також готується до проведення масштабної кібератаки на енергетичну систему України та проти урядових веб-ресурсів.

Про це повідомляє американське видання New York Times.

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Що відомо

"США та Велика Британія не афішуючи направили в Україну експертів з кібервійни, сподіваючись краще підготувати країну до того, що, на їхню думку, може стати наступним кроком президента Росії Володимира Путіна у тиску на колишню радянську республіку. Вторгнення 175 000 військовослужбовців, яких він зібрав на кордоні, може не статися. Однак можуть бути кібератаки, які руйнують електромережі, банківську систему та інші критично важливі елементи економіки та уряду України", – пише New York Times.

Американські журналісти пишуть, що російська кіберкампанія проти України ніколи не припинялася, хоча донедавна вона велася на низькому рівні. Наразі американські офіційні особи та експерти кажуть, що за останній місяць вона помітно активізувалася.

Агресія Росії

  • За даними британського таблоїду Daily Star, британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва.
  • 16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс чітко бачить російські танки, що скупчилися біля кордонів України.
  • Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як зірвати напад РФ на Україну. Він наголосив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в головы "російського вождя".
  • На брифінгу з президентами України та Литви президент Польщі Анджей Дуда заявив, що виступає проти будь-якої політики поступок стосовно РФ. Поступитися повинна Росія, вона "має зробити крок назад".

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