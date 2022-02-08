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Угроза нападения России: Япония поддержала Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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8 февраля, 17:44
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Все больше стран выражают поддержку Украине в связи с российской агрессией
Япония подписала резолюция
Япония подписала резолюция / Фото: Коллаж: Сегодня

Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, которая осуждает любые попытки силой изменить статус-кво Украины. Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк выразил благодарность партнерам за принятое решение.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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"Приветствую и искренне благодарю всех депутатов нижней Палаты представителей Парламента Японии, которые приняли резолюцию о поддержке Украины. Такое проявление солидарности с украинским народом высоко ценится Верховной Радой и украинским обществом", – рассказала она.

По ее словам, парламенты стран мира продолжают откликаться на обращение Верховной Рады Украины к международному сообществу через военный шантаж Украины со стороны Российской Федерации.

О чем резолюция

В резолюции Япония выразила свою твердую позицию относительно последовательной поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Парламент Японии также настоятельно призывал правительство своей страны использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сделать все для уменьшения напряженности в Украине и как можно быстрее установить мир.

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Также парламентарии обратились к правительству премьер-министра Фумио Кисиды сделать все возможное для достижения мира.

"Мы настойчиво призываем правительство воплотить наши надежды, сотрудничать с международным сообществом, использовать все дипломатические ресурсы и сделать все возможное для ослабления напряженности в Украине и скорейшего достижения мира", – говорится в резолюции.

Подчеркивается, что Япония поддерживает и сотрудничает с международным сообществом, включая другие страны-члены G7, для продвижения демократии в Украине и содействия миру и стабильности в регионе.

Будет ли вторжение в Украину

Новый план Путина

3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".

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Кроме того, Россия проведет незапланированные ядерные учения в феврале. По информации представителей вооруженных сил и разведки США, эти учения будут использованы в качестве предупреждения НАТО не вмешиваться, если президент России решить вторгнуться в Украину.

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