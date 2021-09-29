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У Путина грозятся наказать YouTube из-за удаленных телеканалов

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 сентября, 15:04
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Кремль видит признаки цензуры в действиях YouTube по отношению к RT
Дмитрий Песков прокомментировал удаление YouTube немецких каналов RT. Фото: коллаж "Сегодня"
Дмитрий Песков прокомментировал удаление YouTube немецких каналов RT. Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что YouTube могут принудить к исполнению российских законов, если контрольные органы найдут нарушения в действиях платформы, которая удалила два пропагандистских канала.

Об этом сообщает ТААС.

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"Безусловно, есть признаки того, что нарушены законы РФ. Нарушены весьма грубо, потому что, конечно, это сопряжено и с цензурой, и с препятствованием распространению информации СМИ и так далее", – сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что в Кремле исходят из того, что российские надзорные ведомства вправе требовать исполнения своего законодательства от компаний и в других странах, если те также работают на территории РФ.

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О ситуации вокруг RT

После общенациональных выборов в Германии видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT (ранее – Russia Today). Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Объяснили такой шаг распространением ложной информации о коронавирусе.

А вот главный редактор российского пропагандистского канала Маргарита Симоньян считает, что это было сделано из-за критики телеканалами избирательного процесса в ФРГ.

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