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Угрожают миллионными штрафами. У Путина возмущены запретом российских каналов на YouTube

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
29 сентября, 10:21
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Немецкие СМИ якобы вмешиваются во внутренние дела России
В МИД России отреагировали на удаление канала RT. Фото: коллаж "Сегодня"
В МИД России отреагировали на удаление канала RT. Фото: коллаж "Сегодня"

В МИД России пригрозили YouTube и немецким СМИ "мерами" после удаления без возможности восстановления двух немецких каналов RT (ранее – Russia Today). С таким предложением министерство планирует обратиться в компетентные органы, какие именно – в государстве-агрессоре не рассказывают.

Об этом говорится на сайте МИД РФ.

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Ведомство назвало действия YouTube "актом беспрецедентной информационной агрессии" и выразило уверенность, что видеохостинг совершил их "при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ".

В министерстве жалуются, что, мол, у ютуб-канала была "700-тысячная немецкая аудитория". Россияне пообещали аналогичные шаги в отношении немецких СМИ в России, которые, говорят в МИДе, еще к тому же "вмешиваются" во внутренние дела.

Кроме того, Роскомнадзор пригрозил корпорации Google. Если та не снимет ограничения, Россия оштрафует ее – на миллион рублей.

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Предыстория

После общенациональных выборов в Германии видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT (ранее – Russia Today). Речь идет о RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Объяснили такой шаг распространением ложной информации о коронавирусе.

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А вот главный редактор российского пропагандистского канала Маргарита Симоньян считает, что это было сделано из-за критики телеканалами избирательного процесса в ФРГ.

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