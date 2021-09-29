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Погрожують мільйонними штрафами. У Путіна обурені забороною російських каналів на YouTube

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
29 вересня, 10:21
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Німецькі ЗМІ нібито втручаються у внутрішні справи Росії
У МЗС Росії відреагували на видалення каналу RT. Фото: колаж "Сьогодні"
У МЗС Росії відреагували на видалення каналу RT. Фото: колаж "Сьогодні"

У МЗС Росії пригрозили YouTube і німецьким ЗМІ "заходами" після видалення без можливості відновлення двох німецьких каналів RT (раніше – Russia Today). З такою пропозицією міністерство планує звернутися в компетентні органи, які саме – у державі-агресорі не розповідають.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

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Відомство назвало дії YouTube "актом безпрецедентної інформаційної агресії" і висловило впевненість, що відеохостинг зробив їх "за гласної та негласної підтримки німецької влади і місцевих ЗМІ".

У міністерстві скаржаться, що, мовляв, у ютуб-каналу була "700-тисячна німецька аудиторія". Росіяни пообіцяли аналогічні кроки стосовно німецьких ЗМІ в Росії, які, кажуть в МЗС, ще до того ж "втручаються" у внутрішні справи.

Крім того, Роскомнадзор пригрозив корпорації Google. Якщо та не зніме обмеження, то Росія оштрафує її – на мільйон рублів.

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Передісторія

Після загальнонаціональних виборів у Німеччині відеохостинг YouTube видалив без можливості відновлення два німецькі канали RT (раніше – Russia Today). Йдеться про RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Пояснили це поширенням неправдивої інформації про коронавірус.

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А ось головна редакторка російського пропагандистського каналу Маргарита Симоньян вважає, що це було зроблено через критику телеканалами виборчого процесу в ФРН.

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  • У липні в Британії закликали назавжди заткнути "рупор Кремля". Після публікації комітетом парламенту Великої Британії доповіді про діяльність російських спецслужб у країні британська опозиція закликала позбавити російську пропагандистську телемережу RT ліцензії на трансляцію в Сполученому Королівстві.
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