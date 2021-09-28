Симоньян в істериці: YouTube заборонив два російські канали за кордоном

Пропагандистка вимагає, щоб в Росії заборонили Deutsche Welle

Маргарита Симоньян заявляє, що телеканал RT DE знаходився на четвертому місці за впливовістю в Німеччині / Колаж "Сьогодні"

Після загальнонаціональних виборів у Німеччині ідеохостинг YouTube видалив без можливості відновлення два німецьких канали RT (колишня – Russia Today). Йдеться про RT DE і Der Fehlende Part (DFP).

Про це повідомляється на основному сайті RT.

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За словами головного редактора російського пропагандистського каналу Маргарити Симоньян, це було зроблено через критику телеканаломи виборчого процесу в ФРН: "У "західних партнерів" черговий гострий приступ демократії. Тільки вчора з'явилася дивовижна новина про виборчу цензуру YouТube стосовно будь-якої критики президентських виборів у США і парламентських виборів у Німеччині".

За словами Симоньян, RT DE посідав четверте місце за впливовістю серед німецькомовних ЗМІ, а за червень 2021 року у каналу був 21 млн переглядів.

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"Раніше Люксембург відмовив нам у видачі ліцензії на мовлення, пославшись на думку уряду Німеччини. Це справжня медійна війна, оголошена державою Німеччина державі Росія", – заявила Симоньян.

Відповідні санкції

Головний редактор російського пропагандистського каналу додала, що у відповідь Росія "повинна заборонити в країні Deutsche Welle та інші німецькі ЗМІ, а також закрити корпункти ARD і ZDF".

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