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Замість Меркель. На виборах у Німеччині перемогли соціал-демократи

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 вересня, 08:44
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За Соціал-демократичну партію Німеччини проголосували 25,7% виборців
Лідер СДПН і кандидат на посаду канцлера Німеччини Олаф Шольц. Фото: колаж "Сьогодні"
Лідер СДПН і кандидат на посаду канцлера Німеччини Олаф Шольц. Фото: колаж "Сьогодні"

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемогла на виборах в Бундестаг. Крім неї, в німецький парламент проходять ще п'ять політичних сил.

Про це свідчать підсумки підрахунку голосів у всіх 299 округах, оприлюднені в ніч на понеділок, 27 вересня, Центрвиборчкомом ФРН.

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Результати виборів, явка на яких становила 76,6%, виглядають таким чином:

  • СДПН – 25,7%;
  • блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) – 24,1%;
  • партія Союз-90/"зелені" – 14,8%;
  • Вільна демократична партія (ВДП) – 11,5%;
  • Альтернатива для Німеччини – 10,3%;
  • партія Ліві – 4,9%.

При цьому остання політсила потрапляє в парламент лише завдяки тому, що отримала три прямих мандати у виборчих округах.

Таким чином, СДПН отримає приблизно 205-209 мандатів в бундестазі, ХДС/ХСС – 194-196, "Зелені" – 116-118, ліберали – 91-93, Альтернатива для Німеччини – 84, Ліва партія – 39-40.

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Попередньо, установче засідання нового парламенту відбудеться 26 жовтня.

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Вибори-2021 у Німеччині

  • Цього разу 47 партій висували своїх кандидатів, що є рекордом для ФРН.
  • До Бундестагу обирали 598 депутатів.
  • Для проходження партії до Бундестагу необхідно подолати 5%-вий бар'єр.
  • У бюлетені виборець повинен поставити два хрестики: один за прямого представника в парламенті від свого округу, а інший – за політичну партію. Перше голосування призначене для того, щоб кожен із 299 округів Німеччини був представлений в Бундестазі.
  • Коли партія отримує більше прямих місць, ніж вона має право за результатом голосування за партії, її кандидатам, що перемогли, надаються додаткові місця. Вони називаються "виступаючими" місцями. Наприклад, за підсумками голосування 2017 року в палаті було 709 депутатів.
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Раніше ми повідомляли, що кандидат у канцлери ФРН жорстко розкритикувала "Північний потік – 2".

Також нагадаємо, відхід Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі.

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