Вперше за 16 років без Меркель. У Німеччині почалися вибори

У кожного виборця два голоси: перший – за конкретного кандидата, другий – за список тієї чи іншої партії

Громадяни ФРН обирають Бундестаг. Фото: колаж "Сьогодні"

У Німеччині сьогодні, 26 вересня, почалися парламентські вибори. За підсумками голосування в країні буде сформовано новий уряд, причому вперше за 16 років до його складу не ввійде Ангела Меркель. За пост канцлера борються троє кандидатів.

Стати новим очільником німецького уряду може протеже Меркель – кандидат від блоку ХДС/ХСС Армін Лашет. Його головні конкуренти – Олаф Шольц з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) і Анналена Бербок з "Союзу 90/Зелені", повідомляє DW.

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Депутати обираються шляхом "загальних, вільних, рівних і таємних виборів" – це, мабуть, найцитованіший фрагмент, присвячений виборам в Німеччині. Так записано в 1-й частині статті 38 Основного закону (конституції) ФРН. І це означає, що право голосу мають всі повнолітні (від 18 років і старше) громадяни Німеччини незалежно від їх майнового стану, освіти та політичних поглядів.

Що таке перший і другий голоси

З двох голосів, які може віддати в ході виборів кожен німецький виборець, важливішим є другий. Він визначає розстановку сил в Бундестазі. Наприклад, якщо якась партія на виборах в Німеччині отримала в результаті 35 відсотків других голосів, то це означає, що в новому федеральному парламенті у неї буде 35 відсотків місць. За допомогою другого голосу виборці у кінцевому рахунку вирішують питання більшості в Бундестазі. Коли з'ясовується, скільки місць завоювала партія завдяки відданим за неї другим голосам, депутатські мандати розподіляються з урахуванням партійних списків.

Німецькі виборці можуть розділити перший і другий голос – підтримати в одномандатному окрузі кандидата від однієї партії і одночасно проголосувати за партійний список іншої. Місця в Бундестазі отримують партії, які набрали не менше 5 відсотків голосів, відданих за них. Кількість місць, одержуваних партією, що пройшла до Бундестагу, пропорційно кількості відданих за неї других голосів.

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Вибори-2021 Німеччині

Цього разу 47 партій висувають своїх кандидатів, що є рекордом для ФРН;

До Бундестагу обирають 598 депутатів;

Для проходження партії до Бундестагу необхідно подолати 5%-вий бар'єр;

У бюлетені виборець повинен поставити два хрестики: один за прямого представника в парламенті від свого округу, а інший – за політичну партію. Перше голосування призначене для того, щоб кожен із 299 округів Німеччини був представлений в Бундестазі;

Коли партія отримує більше прямих місць, ніж вона має право за результатом голосування за партії, її кандидатам, що перемогли, надаються додаткові місця. Вони називаються "виступаючими" місцями. Наприклад, за підсумками голосування 2017 року в палаті було 709 депутатів.

Раніше ми повідомляли, що журналіст спрогнозував наслідки виборів в Німеччині для України.

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Також нагадаємо, відхід Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі.