Німці панікують. Відхід Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі

5% електорату становлять "меркелькіндери", які не жили при інших канцлерах.

Ангела Меркель йде на відпочинок. Німці не бачать їй гідної заміни/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

До зміни канцлера Німеччини залишилося три дні – 26 вересня в цій країні пройдуть вибори до Бундестагу, на яких вперше за 16 років не буде всім зрозумілого кандидата в голови уряду від Християнсько-демократичного союзу Німеччини Ангели Меркель. Результати опитувань свідчать, що майже половина громадян країни не знають, за кого голосувати.

Про це, зокрема, пише DW.

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Електорат на роздоріжжі

Згідно з результатами опитування Інституту соціологічних досліджень в Алленсбасі, проведеного на замовлення газети Frankfurter Allgemeine Zeitung: близько 40 відсотків респондентів, які планують прийти на виборчі дільниці, ще не визначилися, за яку партію вони віддадуть свої голоси.

"Чинний канцлер не бере участі в виборах, за пост канцлера борються не дві, а три партії, і яким буде коаліційний уряд, зовсім незрозуміло. Тому я можу зрозуміти, що цього разу виборцям складніше визначитися", – зазначає професор політології Мангеймського університету Томас Гшвенд.

Меркелькіндери

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Журнал The Economist зазначає, що в країні сформувалася частина виборців, які усвідомлену частину свого життя перебували під управлінням канцлера Ангели Меркель. Вони навіть не усвідомлюють, що може змінитися при зміні глави уряду.

Меркелькіндерам, напевно, складніше інших визначитися з вибором / Фото Reuters

"2,8 млн з цих меркелькіндерів, які становлять майже 5% електорату, вперше отримають право голосу на федеральних виборах", – зазначає видання.

Фаворити виборів

Нинішні вибори відрізняються не тільки тим, що вони пройдуть без Меркель. Раніше в передвиборчих перегонах практично завжди брали участь тільки два основні кандидати на пост канцлера: кандидат консервативного блоку Християнсько-демократичний союз Німеччини/Християнсько-соціальний союз в Баварії (ХДС/ХСС) змагався з представником Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). Однак зараз в боротьбу вступив ще один серйозний гравець – партія "Союз-90"/"зелені".

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Згідно з останніми рейтингами

ХДС має 25% підтримки і її рейтинг зростає;

ХДС/ХСС, навпаки, втрачає позиції і зараз має 21%;

"Союз-90"/"зелені" поки можуть претендувати лише на 15%.

Політолог Гшвенд також вважає, що опитування відображають невпевненість виборців. "Те, як з весни змінювався рейтинг партій, нагадує американські гірки. Кожна з трьох партій в якийсь момент ставала лідером. Це незвично", – заначає він.

Стосовно постійного електорату партій, то політолог зазначає – за ХДС голосували в тому числі і тому, що там була Ангела Меркель. Більша частина жінок підтримувала насамперед Меркель, а вже потім партію, яку вона представляла. Немає Меркель – немає і підтримки ХДС з їхнього боку.

Вибори-2021