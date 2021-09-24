Немцы паникуют. Уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше

5% электората составляют "Меркелькиндеры", которые не жили при других канцлерах.

Ангела Меркель уходит на покой. Немцы не видят ей достойной замены / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

До смены канцлера Германии осталось четыре дня – 26 сентября в этой стране пройдут выборы в Бундестаг, на которых впервые за 16 лет не будет всем понятного кандидата в главы правительства от Христианско-демократического союза Германии Ангелы Меркель. Результаты опросов свидетельствуют, что почти половина граждан страны не знают за кого голосовать.

Об этом, в частности, пишет DW.

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Электорат на раздорожье

Согласно результатам опроса Института социологических исследований в Алленсбахе, проведенного по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung: около 40 процентов респондентов, планирующих прийти на избирательные участки, еще не определились, за какую партию они отдадут свои голоса.

"Действующий канцлер не участвует в выборах, за пост канцлера борются не две, а три партии, и каким будет коалиционное правительство, совершенно неясно. Поэтому я могу понять, что в этот раз избирателям сложнее определиться", – отмечает профессора политологии Мангеймского университета Томаса Гшвенда.

Меркелькиндеры

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Журнал The Economist отмечает, что в стране сформировалась часть избирателей, которые осознанную часть своей жизни находились под управлением канцлера Ангелы Меркель. Они даже не осознают, что может измениться при смене главы правительства.

Меркелькиндерам, наверное, сложнее других определиться с выбором / Фото Reuters

"2,8 млн из этих Меркелькиндеров, составляющих почти 5% электората, впервые получат право голоса на федеральных выборах", отмечает издание.

Фавориты выборов

Нынешние выборы отличаются не только тем, что они пройдут без Меркель. Ранее в предвыборной гонке практически всегда участвовали только два основных кандидата на пост канцлера: кандидат консервативного блока Христианско-демократический союз Германии/Христианско-социальный союз в Баварии (ХДС/ХСС) соперничал с представителем Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Однако сейчас в борьбу вступил еще один серьезный игрок – партия "Союз-90"/"зеленые".

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Согласно последним рейтингам

ХДС имеет 25% поддержки и ее рейтинг растет;

ХДС/ХСС наоборот теряет позиции и сейчас имеет 21%;

"Союз-90"/"зеленые" пока могут претендовать всего лишь на 15%.

Политолог Гшвенд также считает, что опросы отображают неуверенность избирателей. "То, как с весны менялся рейтинг партий, напоминает американские горки. Каждая из трех партий в какой-то момент становилась лидером. Это необычно", – отмечает он.

Что касается постоянного электората партий, то политолог отмечает – за ХДС голосовали в том числе и потому, что там была Ангела Меркель. Большая часть женщин поддерживала в первую очередь Меркель, а уже потом партию, которую она представлял. Нет Меркель – нет и поддержки ХДС с их стороны.

Выборы-2021