Впервые за 16 лет без Меркель. В Германии начались выборы

У каждого избирателя два голоса: первый – за конкретного кандидата, второй – за список той или иной партии

Граждане ФРГ выбирают Бундестаг. Фото: коллаж "Сегодня"

В Германии сегодня, 26 сентября, начались парламентские выборы. По итогам голосования в стране будет сформировано новое правительство, причем впервые за 16 лет в его состав не войдет Ангела Меркель.

Стать новым главой немецкого правительства может протеже Меркель – кандидат от блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Его главные конкуренты – Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Анналена Бербок из "Союза 90/Зеленые", сообщает DW.

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Депутаты избираются путем "всеобщих, свободных, равных и тайных выборов" – это, пожалуй, самый цитируемый фрагмент, посвященный выборам в Германии. Так записано в 1-й части статьи 38 Основного закона (конституции) ФРГ. И это означает, что право голоса имеют все совершеннолетние (от 18 лет и старше) граждане Германии независимо от их имущественного положения, образования и политических взглядов.

Что такое первый и второй голоса

Из двух голосов, которые может отдать в ходе выборов каждый немецкий избиратель, более важным является второй. Он определяет расстановку сил в Бундестаге. Например, если какая-то партия на выборах в Германии получила в итоге 35 процентов вторых голосов, то это значит, что в новом федеральном парламенте у нее будет 35 процентов мест. Посредством второго голоса избиратели в конечном счете решают вопрос большинства в Бундестаге. Когда выясняется, сколько мест завоевала партия благодаря отданным за нее вторым голосам, депутатские мандаты распределяются с учетом партийных списков.

Немецкие избиратели могут разделить первый и второй голос – поддержать в одномандатном округе кандидата от одной партии и одновременно проголосовать за партийный список другой. Места в Бундестаге получают партии, которые набрали не менее 5 процентов голосов, отданных за них. Количество мест, получаемых прошедшей в Бундестаг партией, пропорционально количеству отданных за нее вторых голосов.

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Выборы-2021 в Германии

На этот раз 47 партий выдвигают своих кандидатов, что является рекордом для ФРГ;

В Бундестаг выбирают 598 депутатов;

Для прохождения партии в Бундестаг необходимо преодолеть 5%-й барьер;

В бюллетене избиратель должен поставить два крестика: один за прямого представителя в парламенте от своего округа, а другой – за политическую партию. Первое голосование предназначено для того, чтобы каждый из 299 округов Германии был представлен в Бундестаге;

Когда партия получает больше прямых мест, чем она имеет право по результату голосования по партиям, ее победившим кандидатам предоставляются дополнительные места. Они называются "выступающими" местами. Например, по итогам голосования в 2017 года в палате было 709 депутатов.

Ранее мы сообщали, что журналист спрогнозировал последствия выборов в Германии для Украины.

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Также напомним, уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше.