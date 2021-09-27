Вместо Меркель. На выборах в Германии победили социал-демократы

За Социал-демократическую партию Германии проголосовали 25,7% избирателей

Лидер СДПГ и кандидат на должность канцлера Германии Олаф Шольц. Фото: коллаж "Сегодня"

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) победила на выборах в Бундестаг. Кроме нее, в немецкий парламент проходят еще пять политических сил.

Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов во всех 299 округах, обнародованные в ночь на понедельник, 27 сентября, Центризбиркомом ФРГ.

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Результаты выборов, явка на которых составила 76,6%, выглядят таким образом:

СДПГ – 25,7%;

блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – 24,1%;

партия Союз-90/"зеленые" – 14,8%;

Свободная демократическая партия (СвДП) – 11,5%;

Альтернатива для Германии – 10,3%;

партия Левые – 4,9%.

При этом последняя политсила попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах.

Таким образом, СДПГ получит примерно 205-209 мандатов в бундестаге, ХДС/ХСС – 194-196, "Зеленые" – 116-118, либералы – 91-93, Альтернатива для Германии – 84, Левая партия – 39-40.

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Предварительно, учредительное заседание нового парламента состоится 26 октября.

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Выборы-2021 в Германии

На этот раз 47 партий выдвигали своих кандидатов, что является рекордом для ФРГ.

В Бундестаг выбирали 598 депутатов.

Для прохождения партии в Бундестаг необходимо преодолеть 5%-ный барьер.

В бюллетене избиратель должен поставить два крестика: один за прямого представителя в парламенте от своего округа, а другой – за политическую партию. Первое голосование предназначено для того, чтобы каждый из 299 округов Германии был представлен в Бундестаге.

Когда партия получает больше прямых мест, чем она имеет право по результату голосования по партиям, ее победившим кандидатам предоставляются дополнительные места. Они называются "выступающими" местами. Например, по итогам голосования в 2017 году в палате было 709 депутатов.

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