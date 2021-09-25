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Росії це не сподобається: кандидат у канцлери ФРН жорстко розкритикувала "Північний потік 2"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 вересня, 00:10
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Кандидат у канцлери вважає, що не можна довіряти Москві
Новим канцлером ФРН може стати головний критик «Північного потоку - 2» Анналена Бербок. Фото: Imago/ТАСС
Новим канцлером ФРН може стати головний критик «Північного потоку - 2» Анналена Бербок. Фото: Imago/ТАСС

Напередодні виборів в Німеччині лідер "Союзу-90"/"Зелені" Анналена Бербок, яка була висунута від партії в канцлери ФРН, у разі участі в новому Кабміні має намір не допустити поставок газу по трубопроводу "Північний потік – 2", незважаючи на те, що його будівництво вже завершено.

Про це повідомляє tagesspiegel.

За її словами, не можна довіряти запевненням Москви у збереженні транзиту газу через Україну після запуску проекту.

"Я б їх (дозволи на запуск "Північного потоку-2", – ред.) не видала", – зазначила Бербок.

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Коли можуть запустити "Північний потік – 2"

  • Російський газопровід "Північний потік – 2", який повністю завершили 10 вересня, може отримати дозвіл на запуск на початку 2022 року.
  • Як заявляли раніше в Федеральному мережевому агентстві Німеччини (BNA), рішення про сертифікацію "Північного потоку – 2" буде ухвалено до 8 січня 2022 року.
  • Ще до завершення будівництва "Північного потоку – 2" в РФ заявляли, що газопровід почне роботу вже цього року, однак строки весь час переносилися.

Раніше ми повідомляли, що ЄС надає великого значення енергетичній безпеці України. Брюссель готовий провести консультації з Києвом про "Північний потік – 2".

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Також нагадаємо, в Німеччині запропонували продати "Північний потік – 2".

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