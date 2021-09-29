У Путіна погрожують покарати YouTube через видалені телеканали

Кремль бачить ознаки цензури в діях YouTube по відношенню до RT

Дмитро Пєсков прокоментував видалення YouTube німецьких каналів RT. Фото: колаж "Сьогодні"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що YouTube можуть примусити до виконання російських законів, якщо контрольні органи знайдуть порушення в діях платформи, яка видалила два пропагандистських канали.

Про це повідомляє ТААС.

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"Безумовно, є ознаки того, що порушені закони РФ. Порушені вельми грубо, тому що, звичайно, це пов'язане і з цензурою, і з перешкоджанням поширенню інформації ЗМІ і так далі", – сказав представник Кремля.

При цьому Пєсков додав, що в Кремлі виходять з того, що російські наглядові відомства мають право вимагати виконання свого законодавства від компаній і в інших країнах, якщо ті також працюють на території РФ.

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Про ситуацію навколо RT

Після загальнонаціональних виборів у Німеччині відеохостинг YouTube видалив без можливості відновлення два німецькі канали RT (раніше – Russia Today). Йдеться про RT DE і Der Fehlende Part (DFP). Пояснили це поширенням неправдивої інформації про коронавірус.

А ось головна редакторка російського пропагандистського каналу Маргарита Симоньян вважає, що це було зроблено через критику телеканалами виборчого процесу в ФРН.

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