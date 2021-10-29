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Требуют выгнать из Рады: на Киву завели уголовное дело о госизмене

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 октября, 15:47
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Кива ответил, что через годик вся Верховная Рада будет поздравлять Путина и Лукашенко
Кива много всего пожелал Путину. Услышал ли хозяин Кремля, Песков пока не сообщал/Коллаж "Сегодня"
Кива много всего пожелал Путину. Услышал ли хозяин Кремля, Песков пока не сообщал/Коллаж "Сегодня"

Против депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы открыто криминальное производство по статье "Государственная измена" по факту теплого поздравления президента России ВладимираПутина с днем рождения 7 октября.

Об этом сообщила пресс-служба партии "УДАР".

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Суть госизмены

Уголовное дело было открыто по официальному обращению в Офис Генеральной прокуратуры Украины партии "УДАР Виталия Кличко".

"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. Генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований", — говорится в ответном письме Офиса Генеральной прокуратуры.

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Официальное заявление от имени "УДАРа Виталия Кличко" об открытии соответствующего уголовного производства против Кивы было направлено на имя руководителей СБУ, ГБР и Офиса Генеральной прокуратуры за подписью председателя исполкома партии Артура Палатного. Ранее Артур Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении санкций на коллегу.

Ответ Кивы

Пока еще народный депутат ответил в своей обычной манере.

"Для украинской власти начинается острая фаза лицемерия и попрошайничества!!!Плевать, что "страна агрессор" – Россия или "нелегитимный и диктатор"- Лукашенко, как говориться голод не тётка – дайте тепла и электричества... Я уже говорил и еще раз скажу, что в следующем году весь Верховный Совет Украины поздравлять будет Путина и праздновать день инаугурации Лукашенко!!! Можно рвать глотки и орать до бесконечности о энергетической "независимости" и "Слава Украине!" но от этого теплее и сытнее народу не становиться", – написал Кива у себя в Фейсбуке.

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Дела Кивы

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