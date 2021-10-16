"Смерть предателям": Кива устроил стрельбу из-за Бандеры (видео)

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива по-особому отпраздновал годовщину смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры: устроил стрельбу из автомата и салюты. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.
"Главный борец с фашизмом" в Украине, который поздравляет агрессора Путина с днем рождения, выступил с пламенной речью.
"Я, лидер антифашистского движения в Украине, внук героя Советского Союза Кива Илья не мог оставить незамеченным событие, которое поставило точку 62 года назад. 15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован предатель родины, пособник нацистов Степан "Сопля", он же Бандера. И так должно быть с каждым, кто исповедует фашизм и ему прислуживает. Смерть предателям, смерть фашизму", – сказал Кива и после этих слов выпустил автоматную очередь и начался фейерверк.
Скандалы с Кивой
- Не так давно в ответ на спецоперацию СБУ по нейтрализации "силового центра" пророссийского общественного объединения, которое контролировал Кива, народный депутат Украины обозвал спецслужбы "бл*дями".
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой.
- А чуть ранее Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.