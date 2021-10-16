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"Смерть предателям": Кива устроил стрельбу из-за Бандеры (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 октября, 10:23
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Главный борец с фашизмом в Украине, который поздравляет агрессора Путина с днем рождения, выступил с пламенной речью
Грозный Кива (справа) решил взять на испуг сторонников Бандеры. Коллаж "Сегодня"
Грозный Кива (справа) решил взять на испуг сторонников Бандеры. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива по-особому отпраздновал годовщину смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры: устроил стрельбу из автомата и салюты. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

"Главный борец с фашизмом" в Украине, который поздравляет агрессора Путина с днем рождения, выступил с пламенной речью.

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"Я, лидер антифашистского движения в Украине, внук героя Советского Союза Кива Илья не мог оставить незамеченным событие, которое поставило точку 62 года назад. 15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован предатель родины, пособник нацистов Степан "Сопля", он же Бандера. И так должно быть с каждым, кто исповедует фашизм и ему прислуживает. Смерть предателям, смерть фашизму", – сказал Кива и после этих слов выпустил автоматную очередь и начался фейерверк.

Скандалы с Кивой

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