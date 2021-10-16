"Смерть предателям": Кива устроил стрельбу из-за Бандеры (видео)

Главный борец с фашизмом в Украине, который поздравляет агрессора Путина с днем рождения, выступил с пламенной речью

Грозный Кива (справа) решил взять на испуг сторонников Бандеры. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива по-особому отпраздновал годовщину смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры: устроил стрельбу из автомата и салюты. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

"Главный борец с фашизмом" в Украине, который поздравляет агрессора Путина с днем рождения, выступил с пламенной речью.

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"Я, лидер антифашистского движения в Украине, внук героя Советского Союза Кива Илья не мог оставить незамеченным событие, которое поставило точку 62 года назад. 15 октября 1959 года в Мюнхене был ликвидирован предатель родины, пособник нацистов Степан "Сопля", он же Бандера. И так должно быть с каждым, кто исповедует фашизм и ему прислуживает. Смерть предателям, смерть фашизму", – сказал Кива и после этих слов выпустил автоматную очередь и начался фейерверк.

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