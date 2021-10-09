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Перепалка Кивы с парнями на передовой: нардепа пригласили в окопы на Донбасс

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 октября, 11:20
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Народный депутат Илья Кива возмущен, что к нему не обратились по уставу
Солдаты с передовой пригласили Киву в гости / Коллаж "Сегодня"
Солдаты с передовой пригласили Киву в гости / Коллаж "Сегодня"

Украинские солдаты не оставили незамеченным радушное видеопоздравление депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Ильи Кивы президента России Владимира Путина с днем рождения. Военные с передовой записали ответный ролик, а Кива пообещал забрать их из окопов.

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Ответ с передовой

Солдаты разместили видео с ответом для Кивы на странице в Фейсбуке бойца Ивана Мирного, который сейчас несет службу в Донецкой области.

"Кива, ты перешел границу. Ты плюнул на могилы парней, которые положили жизнь за Украину на этой войне. Ми – вооруженные силы Украины и добровольческие отряды – обращаемся к нашим побратимам, которые находятся на мирной части Украины – если кто-то встретит это животное, передайте от нас привет и плюньте по возможности в морду. А тебе Илюша мы хотим передать, что мы ждем тебя тут, чтобы ты лично поздравил россиян, которые находятся перед нами. И заодно, чтобы ты прошел курс лечения от наркотической зависимости. Слава Украине!", – сказал Иван Мирный.

Отказ от приглашения

Народному депутату не очень понравилось это приглашение. У себя на телеграм-канале Кива ответил: "Ребята седьмой год на войне в окопе, и этот окоп сегодня почти весь их мир, а телевизор так и говорит, что виноват во всем Путин… Моя задача сегодня, как уже политика, забрать их из окопов и вернуть матерям, жёнам и детям, остановить войну!!!"

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