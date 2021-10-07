"Божьего благословения" – как Кива поздравлял Путина с днем рождения (видео)

Неизвестно, услышали ли в Кремле нардепа от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"

Кива много всего пожелал Путину. Услышал ли хозяин Кремля, Песков пока не сообщал / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин все же дождался теплого поздравления из Украины с 69-летием. Поздравил его от всего сердца депутат Верховной Рады Илья Кива, разместив на всех своих страничках в соцсетях праздничное видео.

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Бывший глава Социалистической партии Украины, а ныне нардеп от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, вытянувшись на фоне украинских флагов по стойке "смирно", заявил: "Хочу поздравить лидера своей нации и дружественного нам народа. Владимир Владимирович, с днем рождения! Сил вам и божьего благословения".

Часть других депутатов Верховной Рады также поздравляла Путина, но на другой манер. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко во время пленарного заседания Верховной Рады спел известную песню украинских футбольных фанатов про президента России Владимира Путина.

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От кого еще были поздравления