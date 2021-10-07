Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть События

"Божьего благословения" – как Кива поздравлял Путина с днем рождения (видео)

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 октября, 19:18
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Неизвестно, услышали ли в Кремле нардепа от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь"
Кива много всего пожелал Путину. Услышал ли хозяин Кремля, Песков пока не сообщал / Коллаж "Сегодня"
Кива много всего пожелал Путину. Услышал ли хозяин Кремля, Песков пока не сообщал / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин все же дождался теплого поздравления из Украины с 69-летием. Поздравил его от всего сердца депутат Верховной Рады Илья Кива, разместив на всех своих страничках в соцсетях праздничное видео.

Читайте также:

Реклама

Бывший глава Социалистической партии Украины, а ныне нардеп от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива, вытянувшись на фоне украинских флагов по стойке "смирно", заявил: "Хочу поздравить лидера своей нации и дружественного нам народа. Владимир Владимирович, с днем рождения! Сил вам и божьего благословения".

Часть других депутатов Верховной Рады также поздравляла Путина, но на другой манер. Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко во время пленарного заседания Верховной Рады спел известную песню украинских футбольных фанатов про президента России Владимира Путина.

Реклама

Читайте также:

От кого еще были поздравления

  • Как сообщает агентство "Интерфакс", Путина поздравил непризнанный президент Белоруссии Александр Лукашенко. "С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", – говорится в поздравлении белорусского диктатора.
  • Как передает агентство ТАСС, были поздравления от лидеров сепаратистов самопровозглашенных "донецких республик". Денис Пушилин, например, "поблагодарив за помощь и защиту прав жителей Донбасса".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,43
18,20
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,68
34,50
31,50
30,22
18,98
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,72
Короновирус за неделю

74 264

заболело за неделю в Украине

+40%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять