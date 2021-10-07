Путин ни при чем? Депутат сказал в эфире, что Крым "оккупировал сам себя" (видео)

Евгений Шевченко ошарашил заявлением об украинском полуострове и обвинил во всем крымчан

Шевченко (слева) считает, что крымчане сами виноваты. Коллаж "Сегодня"

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко сделал странное заявление, мол, в оккупации украинского Крыма виновата не Россия, а сами жители полуострова.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, не президент России Владимир Путин виноват во всех бедах Украины.

"Есть такой принцип в политике – создай себе врага внешнего, чтобы управлять страной. Вот вы создали – во всех бедах у нас сейчас виноват Путин. Куда не возьми – везде Путин, а теперь еще и Лукашенко виноват. Нужно курс менять, нужно думать об экономике и понимать, что у нас цена на газ. И проект "анти Россия" всегда будет разрушительный для Украины. Вот вы про Крым говорите, деоккупацию… А кто оккупировал Крым, если так, по-честному говорить? 88% тех, кто пришел на "референдум" и оккупировали тот Крым. Такое ощущение, что Россия завоевала, а все крымчане бедные несчастные… А чего же они не сопротивляются, нет партизанской войны", – сказал Шевченнко.

Оккупация Крыма

Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Как мы писали ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что выгнать Россию из Крыма до конца оккупации будет невозможно. Он назвал Украину странным государством, которые не совсем готово к освобождению захваченного оккупантами полуострова, и объяснил почему.

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В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что Крым никогда не будет русским. Пусть оккупанты хоть историю перепишут и переназовут крымские города, но от крымских татар не избавятся.