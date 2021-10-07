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"Путин – ху*ло! Ла-ла-ла-ла": Рада поздравила президента РФ с днем рождения (видео)

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 октября, 14:47
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Сегодня у хозяина Кремля праздник и Гончаренко послал ему пламенное поздравление, а депутаты в один голос поддержали
Гончаренко спел известную украинскую песню про Путина. Коллаж "Сегодня"
Гончаренко спел известную украинскую песню про Путина. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко во время пленарного заседания Верховной Рады спел известную песню украинских футбольных фанатов про президента России Владимира Путина.

Он напомнил, что сегодня у Путина день рождения и решил его своеобразно поздравить.

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"У нас сегодня в мире есть именинник – звать его Владимир Путин. И давайте вместе скажем и напомним этому имениннику Владимиру Путину на весь мир украинскую народную песню, кстати из Харькова, давайте скажем: Путин – ху*ло (второе слово подхватили депутаты. – Ред.), ла-ла-ла-ла. Вот так и будем работать", – сказал Гончаренко.

Легендарная песня про Путина

  • Песня "Путин – Ху*ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" впервые прозвучала в 2014 году – во время совместного марша ультрас ФК "Металлист" и "Шахтер" в Харькове. Текстом песни стал ремейк припева болельщиков о бывшем президенте ФФУ. А мелодию к композиции о российском лидере взяли из песни Дэвида Хесса "Speedy Gonzales".
  • Очень быстро тему подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. А спустя время украинский хит звучал на стадионах Грузии и Литвы. Впоследствии кричалку использовали и во время протестных акций – не только в Украине, но и по всему миру.
  • В июне этого года в России даже требовали запретить украинцам посещать стадионы Евро-2020, поскольку в Москве не заценили известный хит о Путине.

Как мы уже писали, Алексей Гончаренко пообещал выкинуть телефон из президиума Рады, чтобы президент Зеленский больше не звонил в парламент.

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