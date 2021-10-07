Чтоб Зеленский не звонил: кандидат в спикеры Рады дал необычное обещание

Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова взялась за назначение нового спикера парламента. Один из кандидатов на пост главы ВР нардеп Алексей Гончаренко пообещал выкинуть телефон, по которому с руководством Рады связывается президент.
Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, проблема Рады в том, что она на таком себе ошейнике, на коротком поводке от Офиса президента. Депутат пообещал решить проблему.
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"Призываю депутатов поддержать мою кандидатуру и скажу вам, что я первым делом сделаю… Телефон, который стоит у главы Верховной Рады (показывает аппарат), вот тут "президент Украины". Так вот первое, что я сделаю – выкину этот телефон прочь и провод порву и выкину его и тогда Верховная Рада будет настоящим парламентом", – сказал Гончаренко.
Отставка Разумкова
- Сегодня 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины".
- Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
- После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.