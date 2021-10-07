Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Разумкова уволили 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Власть События

Чтоб Зеленский не звонил: кандидат в спикеры Рады дал необычное обещание

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
7 октября, 13:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Депутат рассказал, что сделает в первую очередь, если его изберут председателем парламента
Гончаренко хочет обрубить связь президента с парламентом. Коллаж "Сегодня"
Гончаренко хочет обрубить связь президента с парламентом. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада после отставки Дмитрия Разумкова взялась за назначение нового спикера парламента. Один из кандидатов на пост главы ВР нардеп Алексей Гончаренко пообещал выкинуть телефон, по которому с руководством Рады связывается президент.

Об этом он сообщил в Telegram.

Реклама

По его словам, проблема Рады в том, что она на таком себе ошейнике, на коротком поводке от Офиса президента. Депутат пообещал решить проблему.

"Призываю депутатов поддержать мою кандидатуру и скажу вам, что я первым делом сделаю… Телефон, который стоит у главы Верховной Рады (показывает аппарат), вот тут "президент Украины". Так вот первое, что я сделаю – выкину этот телефон прочь и провод порву и выкину его и тогда Верховная Рада будет настоящим парламентом", – сказал Гончаренко.

Реклама

Отставка Разумкова

  • Сегодня 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности спикера. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины".
  • Сам политик выступил с пламенной речью, в которой напомнил депутатам, с чем они шли на выборы и что обещали людям в 2019 году, а также о принципах демократии, которые больше не работают в парламенте.
  • После отставки Разумков намекнул журналистам, что может баллотироваться в президенты, а также заявил, что будет создавать новую команду.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3638

Евро (€)

30.41

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,24
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
33,97
18,48
-
30,91
28,45
17,66
Короновирус за неделю

74 264

заболело за неделю в Украине

+40%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять