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Щоб Зеленський не дзвонив: кандидат у спікери Ради дав незвичайну обіцянку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
7 жовтня, 13:53
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Депутат розповів, що зробить насамперед, якщо його оберуть головою парламенту
Гончаренко хоче обрубати зв'язок президента з парламентом. Колаж "Сьогодні"
Гончаренко хоче обрубати зв'язок президента з парламентом. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада після відставки Дмитра Разумкова взялася за призначення нового спікера парламенту. Один з кандидатів на пост глави ВР нардеп Олексій Гончаренко пообіцяв викинути телефон, по якому з керівництвом Ради зв'язується президент.

Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, проблема Ради в тому, що вона на такому собі нашийнику, на короткому повідку від Офісу президента. Депутат пообіцяв вирішити проблему.

"Закликаю депутатів підтримати мою кандидатуру і скажу вам, що я першим ділом зроблю... Телефон, який стоїть у глави Верховної Ради (показує апарат), ось тут "президент України". Так ось перше, що я зроблю – викину цей телефон геть і провід порву і викину його і тоді Верховна Рада буде справжнім парламентом", – сказав Гончаренко.

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Відставка Разумкова

  • Сьогодні 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади спікера. Цікаво, що його відставку підтримали і депутати "Батьківщини".
  • Сам політик виступив з полум'яною промовою, в якій нагадав депутатам, із чим вони йшли на вибори і що обіцяли людям у 2019 році, а також про принципи демократії, які більше не працюють у парламенті.
  • Після відставки Разумков натякнув журналістам, що може балотуватися в президенти, а також заявив, що створюватиме нову команду.

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