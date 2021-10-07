"Путін – ху*ло! Ла-ла-ла-ла": Рада привітала президента РФ з днем народження (відео)

Сьогодні у господаря Кремля свято і Гончаренко послав йому полум'яне вітання, а депутати в один голос підтримали

Гончаренко заспівав відому українську пісню про Путіна. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко під час пленарного засідання Верховної Ради заспівав відому пісню українських футбольних фанатів про президента Росії Володимира Путіна.

Він нагадав, що сьогодні у Путіна день народження і вирішив його своєрідно привітати.

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"У нас сьогодні в світі є іменинник – звати його Володимир Путін. І давайте разом скажемо і нагадаємо цьому імениннику Володимиру Путіну на весь світ українську народну пісню, до речі з Харкова, давайте скажемо: Путін – ху*ло (друге слово підхопили депутати. – Ред.), ла-ла-ла-ла. Ось так і будемо працювати", – сказав Гончаренко.

Легендарна пісня про Путіна

Пісня "Путін – Ху * ло! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше прозвучала у 2014 році – під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар" у Харкові. Текстом пісні став ремейк приспіву уболівальників про колишнього президента ФФУ. А мелодію до композиції про російського лідера взяли з пісні Девіда Хесса "Speedy Gonzales".

Дуже швидко тему підхопили вболівальники київського Динамо і Карпат. А через деякий час український хіт звучав на стадіонах Грузії і Литви. Згодом кричалку використовували і під час протестних акцій – не тільки в Україні, але й по всьому світу.

У червні цього року в Росії навіть вимагали заборонити українцям відвідувати стадіони Євро-2020, оскільки в Москві не зацінили відомий хіт про Путіна.

Як ми вже писали, Олексій Гончаренко пообіцяв викинути телефон з президії Ради, щоб президент Зеленський більше не дзвонив у парламент.