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"Божого благословення" – як Ківа вітав Путіна з днем народження (відео)

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
7 жовтня, 19:18
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Невідомо, чи почули в Кремлі нардепа від фракції "Опозиційна платформа – За життя"
Ківа багато всього побажав Путіну. Чи почув господар Кремля, Пєсков поки не повідомляв / Колаж "Сьогодні"
Ківа багато всього побажав Путіну. Чи почув господар Кремля, Пєсков поки не повідомляв / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін все ж дочекався теплого поздоровлення з України з 69-річчям. Привітав його від щирого серця депутат Верховної Ради Ілля Ківа, розмістивши на всіх своїх сторінках в соцмережах святкове відео.

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Колишній глава Соціалістичної партії України, а нині нардеп від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Ківа, витягнувшись на тлі українських прапорів по стійці "струнко", заявив: "Хочу привітати лідера своєї нації і дружнього нам народу. Володимир Володимирович, з вдень народження! Сил вам і божого благословення ".

Частина інших депутатів Верховної Ради також вітала Путіна, але на інший манер.

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Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко під час пленарного засідання Верховної Ради заспівав відому пісню українських футбольних фанатів про президента Росії Володимира Путіна.

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Від кого ще були привітання

  • Як повідомляє агентство "Інтерфакс", Путіна привітав невизнаний президент Білорусії Олександр Лукашенко.
  • Як передає агентство ТАСС, були привітання від лідерів сепаратистів самопроголошених "донецьких республік". Денис Пушилін, наприклад, "подякував за допомогу і захист прав жителів Донбасу".

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