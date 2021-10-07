"Божого благословення" – як Ківа вітав Путіна з днем народження (відео)

Невідомо, чи почули в Кремлі нардепа від фракції "Опозиційна платформа – За життя"

Ківа багато всього побажав Путіну. Чи почув господар Кремля, Пєсков поки не повідомляв / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін все ж дочекався теплого поздоровлення з України з 69-річчям. Привітав його від щирого серця депутат Верховної Ради Ілля Ківа, розмістивши на всіх своїх сторінках в соцмережах святкове відео.

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Колишній глава Соціалістичної партії України, а нині нардеп від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Ківа, витягнувшись на тлі українських прапорів по стійці "струнко", заявив: "Хочу привітати лідера своєї нації і дружнього нам народу. Володимир Володимирович, з вдень народження! Сил вам і божого благословення ".

Частина інших депутатів Верховної Ради також вітала Путіна, але на інший манер.

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Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко під час пленарного засідання Верховної Ради заспівав відому пісню українських футбольних фанатів про президента Росії Володимира Путіна.

Від кого ще були привітання

Як повідомляє агентство "Інтерфакс", Путіна привітав невизнаний президент Білорусії Олександр Лукашенко.

Як передає агентство ТАСС, були привітання від лідерів сепаратистів самопроголошених "донецьких республік". Денис Пушилін, наприклад, "подякував за допомогу і захист прав жителів Донбасу".