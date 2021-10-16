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"Смерть зрадникам": Кива влаштував стрілянину через Бандеру (відео)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 жовтня, 10:23
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Головний борець з фашизмом в Україні, який вітає агресора Путіна з днем народження, виступив з полум'яною промовою
Грозний Кива (праворуч) вирішив залякати прихильників Бандери. Колаж "Сьогодні"
Грозний Кива (праворуч) вирішив залякати прихильників Бандери. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива по-особливому відсвяткував річницю смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери: влаштував стрілянину з автомата і салюти. Відповідне відео він опублікував в Telegram.

"Головний борець з фашизмом" в Україні, який вітає агресора Путіна з днем народження, виступив з полум'яною промовою.

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"Я, лідер антифашистського руху в Україні, онук героя Радянського Союзу Кива Ілля не міг залишити непоміченою подію, яка поставила крапку 62 роки тому. 15 жовтня 1959 року в Мюнхені був ліквідований зрадник батьківщини, посібник нацистів Степан "Сопля", він же Бандера. І так повинно бути з кожним, хто сповідує фашизм і йому прислуговує. Смерть зрадникам, смерть фашизму", – сказав Кива і після цих слів випустив автоматну чергу і почався феєрверк.

Скандали з Кивою

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