Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Реал: онлайн Шахтер - Реал: онлайн 🚑 Советы доктора Комаровского 🦀 Игра в кальмара 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть События

Доигрался? ГБР попросили расследовать дело о любимой шапке Кивы

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
19 октября, 18:29
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Националисты пригрозили Киве и... отнесли заявление против нардепа в ГБР
День назад в ГБР занесли заявление против народного депутата Кивы / Коллаж "Сегодня"
День назад в ГБР занесли заявление против народного депутата Кивы / Коллаж "Сегодня"

В Государственное бюро расследований (ГБР) украинские националисты подали заявление с требованием открыть уголовное производство против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Ильи Кивы. Заявление касается публичного использования советских символов, запрещенных соответствующим законом Украины.

Об этом сообщается на телеграм-канале лидера организации Национального сопротивления.

Реклама

"Занес в ГБР заявление по одному из преступлений, совершенных Кивой. Ни одна тупая мразь не имеет права в Украине так высказываться о наших героях, как это делал этот пустоголовый имбецилы. Нам постоянно говорят, делайте все по закону. Вот попытался по закону. Посмотрим на результат, если не поможет в ход пойдут старые добрые патриотические уличные мероприятия", – написал в телеграме лидер организации Алексей Свинаренко.

"Подвиги" Кивы

  • История, о которой идет речь в заявлении националиста, произошла еще весной, когда Кива поздравил с победой в "Великой Отечественной войне" в папахе с советской символикой. Тогда Киву даже вызывали по этому поводу на допрос. Пока как свидетеля – дело начали по факту распространения коммунистической символики.
  • Сам Кива рассказал, что всегда возит шапку со звездой с собой и готов понести наказание.
  • Недавно народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива отпраздновал годовщину смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры. Он снял видео со стрельбой из автомата и салютом, которое затем с нелицеприятными высказываниями в адрес украинского героя выложил на своей странице в Telegram.
  • Еще ранее украинские солдаты не оставили незамеченным радушное видеопоздравление депутата Ильи Кивы президента России Владимира Путина с днем рождения. Военные с передовой записали ответный ролик, а Кива пообещал забрать их из окопов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

19 октября 1991. По приглашению АН в Украине находится с визитом дочь гетмана Павла Скоропадского...

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

30.56

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

98 188

заболело за неделю в Украине

+6%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять