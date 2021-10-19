Доигрался? ГБР попросили расследовать дело о любимой шапке Кивы

Националисты пригрозили Киве и... отнесли заявление против нардепа в ГБР

День назад в ГБР занесли заявление против народного депутата Кивы / Коллаж "Сегодня"

В Государственное бюро расследований (ГБР) украинские националисты подали заявление с требованием открыть уголовное производство против народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Ильи Кивы. Заявление касается публичного использования советских символов, запрещенных соответствующим законом Украины.

Об этом сообщается на телеграм-канале лидера организации Национального сопротивления.

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"Занес в ГБР заявление по одному из преступлений, совершенных Кивой. Ни одна тупая мразь не имеет права в Украине так высказываться о наших героях, как это делал этот пустоголовый имбецилы. Нам постоянно говорят, делайте все по закону. Вот попытался по закону. Посмотрим на результат, если не поможет в ход пойдут старые добрые патриотические уличные мероприятия", – написал в телеграме лидер организации Алексей Свинаренко.

"Подвиги" Кивы