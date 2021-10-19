Догрався? ДБР попросили розслідувати справу про улюблену шапці Ківи

Націоналісти пригрозили Ківі і... віднесли заяву проти нардепа в ДБР

День тому в ДБР занесли заяву проти народного депутата Ківи / Колаж "Сьогодні"

В Державне бюро розслідувань (ДБР) українські націоналісти подали заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження проти народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Ківи. Заява стосується публічного використання радянських символів, заборонених відповідним законом України.

Про це повідомляється на телеграм-каналі лідера організації Національної опору.

Реклама

"Жодна тупа мразь не має права в Україні так висловлюватись про наших героїв, як це робив цей пустоголовий імбецил. Нам постійно кажуть, робіть все по закону. От спробував по закону. Глянемо на результат, якщо не допоможе в хід підуть старі добрі патріотичні вуличні заходи", – написав у телеграмі лідер організації Олексій Свинаренко.

"Подвиги" Ківи