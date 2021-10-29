Вимагають вигнати з Ради: проти Киви порушили кримінальну справу про держзраду

Кива відповів, що через рік вся Верховна Рада вітатиме Путіна та Лукашенка

Ківа багато всього побажав Путіну. Чи почув господар Кремля, Пєсков поки не повідомляв/Колаж "Сьогодні"

Проти депутата Верховної Ради від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" за фактом теплого привітання президента Росії Володимира Путіна із днем народження 7 жовтня.

Про це повідомила прес-служба партії "УДАР".

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Суть держзради

Кримінальну справу було відкрито за офіційним зверненням до Офісу Генеральної прокуратури України партії "УДАР Віталія Кличка".

"Повідомляємо, що за результатами розгляду вашої заяви про протиправні дії народного депутата України Киви І. В. Генеральним прокурором 23.10.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ", – йдеться у листі від Офісу Генеральної прокуратури.

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Офіційну заяву від імені "УДАРу Віталія Кличка" про відкриття відповідного кримінального провадження проти Киви було направлено на ім'я керівників СБУ, ДБР та Офісу Генеральної прокуратури за підписом голови виконкому партії Артура Палатного. Раніше Палатний заявив, що парламент має позбавити Киву депутатського мандата, а РНБО – розглянути питання щодо накладення санкцій на колегу.

Відповідь Киви

Поки що народний депутат відповів у своїй звичайній манері.

"Для української влади починається гостра фаза лицемірства та жебрацтва!!! Скажу, що наступного року всю Верховну Раду України вітатиме Путіна і святкуватиме день інавгурації Лукашенка! Можна рвати ковтки і кричати до нескінченності про енергетичну "незалежність" та "Слава Україні!" але від цього тепліше і ситніше народу не ставати", – написав Кива у себе у Фейсбуці.

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Справи Киви