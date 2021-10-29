Вимагають вигнати з Ради: проти Киви порушили кримінальну справу про держзраду

Проти депутата Верховної Ради від "Опозиційної платформи — За життя" Іллі Киви відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" за фактом теплого привітання президента Росії Володимира Путіна із днем народження 7 жовтня.
Про це повідомила прес-служба партії "УДАР".
Суть держзради
Кримінальну справу було відкрито за офіційним зверненням до Офісу Генеральної прокуратури України партії "УДАР Віталія Кличка".
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"Повідомляємо, що за результатами розгляду вашої заяви про протиправні дії народного депутата України Киви І. В. Генеральним прокурором 23.10.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України. Здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні доручено слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ", – йдеться у листі від Офісу Генеральної прокуратури.
Офіційну заяву від імені "УДАРу Віталія Кличка" про відкриття відповідного кримінального провадження проти Киви було направлено на ім'я керівників СБУ, ДБР та Офісу Генеральної прокуратури за підписом голови виконкому партії Артура Палатного. Раніше Палатний заявив, що парламент має позбавити Киву депутатського мандата, а РНБО – розглянути питання щодо накладення санкцій на колегу.
Відповідь Киви
Поки що народний депутат відповів у своїй звичайній манері.
"Для української влади починається гостра фаза лицемірства та жебрацтва!!! Скажу, що наступного року всю Верховну Раду України вітатиме Путіна і святкуватиме день інавгурації Лукашенка! Можна рвати ковтки і кричати до нескінченності про енергетичну "незалежність" та "Слава Україні!" але від цього тепліше і ситніше народу не ставати", – написав Кива у себе у Фейсбуці.
Справи Киви
- Останнім часом справи Киви йдуть не дуже гладко, а він і продовжує свої різкі висловлювання на адресу влади України та націоналістів.
- 27 жовтня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі рішення суду першої інстанції про конфіскацію у народного депутата Іллі Киви 1,2 млн грн доходу від незаконної передачі у найм жомової ями.
- Ще одне кримінальне провадження було відкрито проти Киви 25 жовтня за фактом стрілянини, яку 15 жовтня він влаштував у річницю смерті Степана Бандери.
- Трохи раніше до Державного бюро розслідувань (ДБР) українські націоналісти подали заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження проти Іллі Киви за фактом публічного використання радянських символів, заборонених відповідним законом України.