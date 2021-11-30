Суд вернул прокурору дело Савченко о поддельном COVID-сертификате

Акты вернули для исправления по причине служебной подделки документов

Савченко отрицает, что использовала поддельный документ / Фото: Коллаж: Сегодня

Обвинительные акты по делу о поддельном ковид-сертификатах экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры вернули прокурору. Об этом написала Савченко на своей странице в Facebook.

"Обвинительные акты с обвинениями Надежды Савченко и Веры Савченко "в подделке сертификатов" возвращены прокурору для исправления, по причине служебного подлога документов и фальсификации материалов дела прокуратурой!"- написала она.

По ее словам, оказывается те, кто обвинили ее с сестрой в подделке документов, сами же документы и подделали.

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Она отметила, что права человека в Украине, нарушенные карантинными действиями власти во время пандемии коронавируса, будут восстановлены только тогда, когда украинцы научатся защищаться от произвола знаниям законов Украины и опираясь на Конституцию Украины!

"Не теряйте никаких инструментов для защиты своих прав! Подписывайте петицию к Президенту Украины составленную во время митинга против нарушения прав человека, состоявшегося 3 ноября 2021 года под Верховной Радой и Офисом президента!", – обратилась Савченко.

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