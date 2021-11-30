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Суд вернул прокурору дело Савченко о поддельном COVID-сертификате

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
30 ноября, 15:48
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Акты вернули для исправления по причине служебной подделки документов
Савченко отрицает, что использовала поддельный документ
Савченко отрицает, что использовала поддельный документ / Фото: Коллаж: Сегодня

Обвинительные акты по делу о поддельном ковид-сертификатах экс-нардепа Надежды Савченко и ее сестры Веры вернули прокурору. Об этом написала Савченко на своей странице в Facebook.

"Обвинительные акты с обвинениями Надежды Савченко и Веры Савченко "в подделке сертификатов" возвращены прокурору для исправления, по причине служебного подлога документов и фальсификации материалов дела прокуратурой!"- написала она.

По ее словам, оказывается те, кто обвинили ее с сестрой в подделке документов, сами же документы и подделали.

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Она отметила, что права человека в Украине, нарушенные карантинными действиями власти во время пандемии коронавируса, будут восстановлены только тогда, когда украинцы научатся защищаться от произвола знаниям законов Украины и опираясь на Конституцию Украины!

"Не теряйте никаких инструментов для защиты своих прав! Подписывайте петицию к Президенту Украины составленную во время митинга против нарушения прав человека, состоявшегося 3 ноября 2021 года под Верховной Радой и Офисом президента!", – обратилась Савченко.

Скандал с COVID-сертификатами

  • 22 октября в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят обеим подозрения – открыто уголовное производство.
  • В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за подделанный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.
  • Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничение свободы на срок до двух лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.
  • Сама Савченко оправдалась за поддельный сертификат, мол, это не официальный документ для пересечения границы.
  • Позже сестрам Савченко вручили подозрение за липовые COVID-сертификаты.

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