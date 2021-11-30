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Суд повернув прокурору справу Савченко про підроблений COVID-сертифікат

Наталія Магдик Наталія Магдик
30 листопада, 15:48
В закладинки
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Акти повернули для виправлення через службове підроблення документів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Обвинувальні акти у справі про підроблений ковід-сертифікат екс-нардепа Надії Савченко та її сестри Віри повернули прокурору. Про це написала Савченко на своїй сторінці у Facebook .

"Обвинувальні акти зі звинуваченнями Надії Савченко та Віри Савченко "у підробці сертифікатів" повернуто прокурору для виправлення, внаслідок службової підробки документів та фальсифікації матеріалів справи прокуратурою!" – написала вона.

За її словами, виявляється ті, хто звинуватили її із сестрою у підробці документів, самі ж документи й підробили.

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Вона вважає, права людини в Україні, порушені карантинними діями влади під час пандемії коронавірусу, будуть відновлені лише тоді, коли українці навчаться захищатись від свавілля знанням законів України та спираючись на Конституцію України!

"Не втрачайте жодних інструментів для захисту своїх прав! Підписуйте петицію до Президента України складену під час мітингу проти порушення прав людини, що відбулося 3 листопада 2021 року під Верховною Радою та Офісом президента!", – звернулася Савченко.

Скандал із COVID-сертифікатами

  • 22 жовтня в аеропорту "Бориспіль" сестри Савченко попалися на підроблених COVID-сертифікатах , коли намагалися повернутися до України Документи забрали на експертизу, а слідчі готують обом підозри – відкрито кримінальне провадження.
  • Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, пригрозив Савченко відповідальністю за підроблений документ. Він пообіцяв, що розбиратимуться суворо згідно із законом.
  • Згідно зі статтею 358 КК (за якою відкрили справу на сестер Савченко), за використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до двох років. За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.
  • Сама Савченко справдилась за підроблений сертифікат мовляв, це не офіційний документ для перетину кордону.
  • Пізніше сестрам Савченко вручили підозру за липові сертифікати COVID.

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