Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

"Будет жесткая реакция": в МВД пригрозили Савченко за поддельный сертификат

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
22 октября, 12:41
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-нардеп вместе с сестрой пытались въехать в Украину по липовому документу, но они попались
Монастырский прокомментировал преступление Савченко. Коллаж "Сегодня"
Монастырский прокомментировал преступление Савченко. Коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Денис Монастырский подтвердил, что экс-нардепа Надежду Савченко поймали на использовании поддельного COVID-сертификата и обещает "разобраться" с ней по закону. Об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Один из депутатов задал вопрос главе МВД, как правоохранители решают проблему поддельных ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

Реклама

"На сегодняшний день более тысячи мобильных групп работают по всей Украине для мониторинга и выявления поддельных сертификатов, в том числе их проверки. Сегодня начато более 800 уголовных производств по поддельным сертификатам вакцинации. Хочу подчеркнуть, что ответственность несет не только лицо, которое подделало сертификат – врач или представитель туристического агентства, который был посредником, – но и непосредственно гражданин, который заказал и воспользовался таким сертификатом", – сказал Монастырский.

Министр также подтвердил, что на подделке попалась и Савченко.

"Могу сказать, что некоторые из бывших ваших коллег (народных депутатов – Ред.) также, к сожалению, пользуются (поддельными) сертификатами. Сегодня как раз была обнаружена ситуация с поддельным сертификатом экс-народного депутата Надежды Савченко. Такие случаи правоохранительными органами будут фиксироваться и будет жесткая реакция в рамках, процессуально определенных законом", – подчеркнул он.

Какое наказание "светит" Савченко?

Согласно статье 358 УК, за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничения свободы на срок до 2-х лет.

За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.

Реклама

В сентябре Кабмин подал в Раду законопроект об усилении ответственности за подделку документов о вакцинации. Чиновники предложили такое наказание:

  • штраф от 17 до 34 тысяч грн или ограничение свободы до 2 лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы;
  • штраф до 68 тысяч грн или лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать должность на 1-3 года для медицинских работников, которые сознательно вносят ложную информацию о прививках;
  • штраф до 170 тысяч или лишение свободы до 3 лет за подделку таких документов с целью распространения.

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов

  • В Украине в последнее время стали фиксировать все больше "липовых" сертификатов о вакцинации. Так, например, только на прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных сертификатов. Начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19.
  • Для правоохранителей разработали программное обеспечение на планшеты для быстрой проверки сертификатов о вакцинации в "Дії" и бумажных вариантах.
  • Кроме того, уже вынесли первые приговоры за подделку COVID-сертификатов.
  • В Минздраве предупреждали, что у человека с купленным сертификатом есть высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все сочтут, что он вакцинирован. В ведомстве отмечают, что это подрывает доверие к эффективности вакцины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.2

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.49

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

114 486

заболело за неделю в Украине

+18%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять