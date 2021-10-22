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"Буде жорстка реакція": в МВС пригрозили Савченко за підроблений сертифікат

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
22 жовтня, 12:41
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив, що екснардепа Надію Савченко спіймали на використанні підробленого COVID-сертифікату і обіцяє "розібратися" з нею згідно із законом. Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

Один з депутатів поставив запитання главі МВС, як правоохоронці вирішують проблему підроблених ПЛР-тестів і COVID-сертифікатів.

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"На сьогоднішній день понад тисячу мобільних груп працюють по всій Україні для моніторингу і виявлення підроблених сертифікатів, в тому числі їх перевірки. Сьогодні розпочато понад 800 кримінальних проваджень за підробленими сертифікатами вакцинації. Хочу підкреслити, що відповідальність несе не тільки особа, яка підробила сертифікат – лікар або представник туристичного агентства, який був посередником, – але і безпосередньо громадянин, який замовив і скористався таким сертифікатом", – сказав Монастирський.

Міністр також підтвердив, що на підробці попалася і Савченко.

"Можу сказати, що деякі з колишніх ваших колег (народних депутатів – Ред.) також, на жаль, користуються (підробленими) сертифікатами. Сьогодні як раз була виявлена ситуація з підробленим сертифікатом екснародного депутата Надії Савченко. Такі випадки правоохоронними органами будуть фіксуватися і буде жорстка реакція в рамках, процесуально визначених законом", – підкреслив він.

Яке покарання "світить" Савченко?

Згідно зі статтею 358 ККУ, за використання підроблених довідок або сертифікатів передбачено штраф на суму до 850 гривень або обмеження волі на строк до 2 років.

За виготовлення та збут підробленої документації правопорушникам може загрожувати штраф в 17 тисяч гривень або до 5 років позбавлення волі.

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У вересні Кабмін подав у Раду законопроєкт про посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію. Чиновники запропонували таке покарання:

  • штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для тих, хто свідомо використовує підроблені документи;
  • штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років з позбавленням права обіймати посаду на 1-3 роки для медичних працівників, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;
  • штраф до 170 тисяч або позбавлення волі до 3 років за підробку таких документів з метою поширення.

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

  • В Україні останнім часом стали фіксувати все більше "липових" сертифікатів про вакцинацію. Так, наприклад, тільки минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації від COVID-19.
  • Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію з "Дії" і паперових варіантів.
  • Крім того, вже винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів.
  • У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом є високі шанси потрапити до лікарні і померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. У відомстві зазначають, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

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