Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ❌ ДТП с мажором в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Сестрам Савченко вручили подозрение за липовые COVID-сертификаты

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 октября, 18:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-нардеп и ее сестра понесут ответственность
Сестры Савченко купили сертификаты о вакцинации
Сестры Савченко купили сертификаты о вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрения в использовании поддельного ковидного сертификата при въезде в Украину. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

"Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Не важно, вы Герой Украины, или бывший народный депутат, или просто гражданин", – написал министр.

Также он напомнил, что по всей Украине работают специальные мобильные группы, которые проверяют ковидные сертификаты и ПЦР-тесты. Кроме того, пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

Реклама

По словам министра, за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19 начато 59 уголовных производств. По состоянию на 22 октября, по его словам, таких производств было открыто более 800.

Напомним, что 22 октября Савченко с сестрой в аэропорту Борисполь пытались использовать поддельные сертификаты. Они возвращались из Турции.

Также мы писали о том, что на территории международного аэропорта "Борисполь" у семи человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.

Реклама

Раннее в Виннице полиция разоблачила банду, которая торговала поддельными документами о вакцинации. Во главе схемы стоял местный предприниматель.

Какие правила ввели в Украине?

В Украине ужесточились карантинные ограничения. С 21 октября водители, экипаж и пассажиры общественного транспорта должны иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, для желтых областей подойдет и одна доза;

Реклама
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка об излечении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста для определения антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

29 октября 1991. Постановлением Верховной Рады Украины министром труда Украины назначен Михаил Каскевич...

Погрузиться в тот день
Опрос
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

153 289

заболело за неделю в Украине

+34%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять