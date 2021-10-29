Сестрам Савченко вручили подозрение за липовые COVID-сертификаты

Экс-нардеп и ее сестра понесут ответственность

Сестры Савченко купили сертификаты о вакцинации / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшему народному депутату Надежде Савченко и ее сестре Вере вручили подозрения в использовании поддельного ковидного сертификата при въезде в Украину. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на своей странице в Facebook.

"Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Не важно, вы Герой Украины, или бывший народный депутат, или просто гражданин", – написал министр.

Также он напомнил, что по всей Украине работают специальные мобильные группы, которые проверяют ковидные сертификаты и ПЦР-тесты. Кроме того, пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы.

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По словам министра, за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19 начато 59 уголовных производств. По состоянию на 22 октября, по его словам, таких производств было открыто более 800.

Напомним, что 22 октября Савченко с сестрой в аэропорту Борисполь пытались использовать поддельные сертификаты. Они возвращались из Турции.

Также мы писали о том, что на территории международного аэропорта "Борисполь" у семи человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки.

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Раннее в Виннице полиция разоблачила банду, которая торговала поддельными документами о вакцинации. Во главе схемы стоял местный предприниматель.

Какие правила ввели в Украине?

В Украине ужесточились карантинные ограничения. С 21 октября водители, экипаж и пассажиры общественного транспорта должны иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, для желтых областей подойдет и одна доза;

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