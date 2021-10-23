"Скандала не будет": Савченко оправдалась за поддельный COVID-сертификат

Экс-нардеп объяснила, почему государство не имеет право требовать у украинцев документ о вакцинации

Савченко не считает, что ее сертификат был подделкой. Коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат Надежда Савченко отрицает обвинения в подделке сертификата о вакцинации, с которым ее поймали в аэропорту "Борисполь". Она ссылается на украинское законодательство, которое не предусматривает такого документа для пересечения границы.

Об этом политик сказала в эфире телеканала Украина 24.

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"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", – сказала она.

Савченко объяснила, что для пересечения границы, согласно закону, нужны загранпаспорт, дипломатически и служебный паспорта, удостоверения моряка или пилота.

"Где написал хоть какой-то дополнительный документ для пересечения границы? … Какой-либо документ, который вам говорят, что он подделанный, должен быть экспертизой сравнен с каким-то оригиналом. Покажите хоть какой-то оригинал документа, если это документ, хотя он нигде не признан документом, как выглядят все эти бумажки (сертификаты) – по-разному (выглядят). Покажите хоть один оригинал, тогда сможете говорить о подделке", – подчеркнула экс-нардеп.

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