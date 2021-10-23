"Скандала не будет": Савченко оправдалась за поддельный COVID-сертификат

Бывший народный депутат Надежда Савченко отрицает обвинения в подделке сертификата о вакцинации, с которым ее поймали в аэропорту "Борисполь". Она ссылается на украинское законодательство, которое не предусматривает такого документа для пересечения границы.
Об этом политик сказала в эфире телеканала Украина 24.
"Скандала не будет. Ни Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", – сказала она.
Савченко объяснила, что для пересечения границы, согласно закону, нужны загранпаспорт, дипломатически и служебный паспорта, удостоверения моряка или пилота.
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"Где написал хоть какой-то дополнительный документ для пересечения границы? … Какой-либо документ, который вам говорят, что он подделанный, должен быть экспертизой сравнен с каким-то оригиналом. Покажите хоть какой-то оригинал документа, если это документ, хотя он нигде не признан документом, как выглядят все эти бумажки (сертификаты) – по-разному (выглядят). Покажите хоть один оригинал, тогда сможете говорить о подделке", – подчеркнула экс-нардеп.
Скандал с сестрами Савченко
- 22 октября полиция сообщила, что в аэропорту "Борисполь" сестры Савченко попались на поддельных COVID-сертификатах, когда пытались вернуться в Украину. Документы забрали на экспертизу, а следователи готовят им подозрения – открыто уголовное производство.
- В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский, выступая в Верховной Раде, пригрозил Савченко ответственностью за подделанный документ. Он пообещал, что разбираться будут строго по закону.
- А что говорит закон? Согласно статье 358 УК (по которой открыли дело на сестер Савченко), за использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму до 850 гривен или ограничения свободы на срок до 2-х лет. За изготовление и сбыт поддельной документации правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или до 5 лет лишения свободы.