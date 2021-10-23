"Скандалу не буде": Савченко виправдалася за підроблений COVID-сертифікат

Екснардеп пояснила, чому держава не має права вимагати в українців документ про вакцинацію

Савченко не вважає, що її сертифікат був підробкою. Колаж "Сьогодні"

Колишній народний депутат Надія Савченко заперечує звинувачення в підробці сертифікату про вакцинацію, з яким її зловили в аеропорту "Бориспіль". Вона посилається на українське законодавство, яке не передбачає такого документу для перетину кордону.

Про це політик сказала в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів", – сказала вона.

Савченко пояснила, що для перетину кордону, відповідно до закону, потрібні закордонний паспорт, дипломатичний і службовий паспорти, посвідчення моряка або пілота.

"Де написано хоч якийсь додатковий документ для перетину кордону? ... Який-небудь документ, який вам кажуть, що він підроблений, повинен бути експертизою порівняний з якимось оригіналом. Покажіть хоч якийсь оригінал документа, якщо це документ, хоча він ніде не визнаний документом, як виглядають всі ці папірці (сертифікати) – по-різному (виглядають). Покажіть хоч один оригінал, тоді зможете говорити про підробку", – підкреслила екс-нардеп.

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