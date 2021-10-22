Савченко попалася? Поліція відкрила справу за підроблені ковід-сертифікати

Правоохоронці мають намір притягнути до відповідальності колишнього народного депутата за використання підробленого ковід-сертифіката, з яким вона намагалася повернутися до України. Про це повідомляє київська поліція.
"Поліція притягує до відповідальності колишню нардепку за використання підробленого COVID-сертифіката", – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці пояснили, що жінка разом з сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити до України. Підроблені документи вилучені і спрямовані на проведення необхідних експертиз.
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"Днями в аеропорту "Бориспіль" під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації проти COVID-19 із явними ознаками підробки. Встановлено, що одна із фігуранток є колишньою народною депутаткою", – йдеться у повідомленні.
За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам.
Це були сестри Савченко?
По-перше, дати народження жінок, зазначені в сертифікатах, збігаються. Надія Савченко – 11 травня 1981 року, Віра – 12 грудня 1983 року.
Джерело в МВС підтвердило "Сьогодні", що це були дійсно сестри Савченко, але їх не затримували.
В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів
- В Україні останнім часом стали фіксувати все більше "липових" сертифікатів про вакцинацію. Так, наприклад, тільки минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених сертифікатів. Розпочато майже 90 кримінальних проваджень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації від COVID-19.
- Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію з "Дії" і паперових варіантів.
- Крім того, вже винесли перші вироки за підробку COVID-сертифікатів. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн, а за використання підробки – тільки 850 грн.
- У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом є високі шанси потрапити до лікарні і померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. У відомстві зазначають, що це підриває довіру до ефективності вакцини.