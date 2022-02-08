Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Суд в деле нардепа Кузьминых перенесли: стала известна дата

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 17:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Избрать меру пресечения нардепу опять не получилось
Суд выбирал "слуге народа" Сергею Кузьминых меру пресечения
Суд выбирал "слуге народа" Сергею Кузьминых меру пресечения / Фото: Коллаж: Сегодня

8 февраля суд в очередной раз пытался избрать меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, которого задержали по подозрению во взятке.

В итоге заседание перенесли до 11 февраля, 10:00. Перерыв нужен, чтобы нардеп "Слуги народа" ознакомился с материалами ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Реклама

После заседания Кузьминых сказал, что ему "надоело шоу в Telegram-каналах и СМИ" по поводу его пребывания в розыске. депутат подчеркнул, что он находился на больничном.

Уже вторая попытка

Предыдущее заседание, назначенное на 7 февраля, было перенесено, поскольку Кузьминых не взял с собой паспорт. На следующее заседание 8 февраля он не успел, так как поехал за документом в Житомир. Суд начался без него, Кузминых же сообщил, что пытается выйти по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда.

Реклама

Дело против нардепа Кузьминых

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Повторили под копирку: как Зеленский презентовал "украинский айфон" Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

246 527

заболело за неделю в Украине

+20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять