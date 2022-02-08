Суд в деле нардепа Кузьминых перенесли: стала известна дата

8 февраля суд в очередной раз пытался избрать меру пресечения нардепу Сергею Кузьминых, которого задержали по подозрению во взятке.
В итоге заседание перенесли до 11 февраля, 10:00. Перерыв нужен, чтобы нардеп "Слуги народа" ознакомился с материалами ходатайства об избрании ему меры пресечения.
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После заседания Кузьминых сказал, что ему "надоело шоу в Telegram-каналах и СМИ" по поводу его пребывания в розыске. депутат подчеркнул, что он находился на больничном.
Уже вторая попытка
Предыдущее заседание, назначенное на 7 февраля, было перенесено, поскольку Кузьминых не взял с собой паспорт. На следующее заседание 8 февраля он не успел, так как поехал за документом в Житомир. Суд начался без него, Кузминых же сообщил, что пытается выйти по видеосвязи из Житомирского апелляционного суда.
Дело против нардепа Кузьминых
- Народного депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- После того как разразился скандал, Сергей Кузьминых попросил исключить его из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Он хотел, чтобы его исключили временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.
- Сайт "Сегодня" также рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.