Суд у справі нардепа Кузьміних перенесли: стала відома дата

8 лютого суд вкотре намагався обрати запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних, якого затримали за підозрою у хабарі .
У підсумку, засідання перенесли до 11 лютого, 10:00. Перерва потрібна, щоб нардеп "Слуги народу" ознайомився з матеріалами клопотання про обрання йому запобіжного заходу.
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Вже друга спроба
Попереднє засідання, призначене на 7 лютого, було перенесено, оскільки Кузьміних не взяв із собою паспорта. На наступне засідання 8 лютого він не встиг, бо поїхав за документом до Житомира. Суд почався без нього , Кузміних же повідомив, що намагається вийти з відеозв'язку з Житомирського апеляційного суду.
Справа проти нардепа Кузьміних
- Народного депутата із "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги у укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру .
- Після того, як вибухнув скандал, Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Він хотів, щоб його виключили тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинність буде доведено у встановленому законом порядку.
- Сайт "Сьогодні" також розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних .