Суд у справі нардепа Кузьміних перенесли: стала відома дата

Обрати запобіжний захід нардепу знову не вийшло

/ Фото: Колаж: Сьогодні

8 лютого суд вкотре намагався обрати запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних, якого затримали за підозрою у хабарі .

У підсумку, засідання перенесли до 11 лютого, 10:00. Перерва потрібна, щоб нардеп "Слуги народу" ознайомився з матеріалами клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

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Вже друга спроба

Попереднє засідання, призначене на 7 лютого, було перенесено, оскільки Кузьміних не взяв із собою паспорта. На наступне засідання 8 лютого він не встиг, бо поїхав за документом до Житомира. Суд почався без нього , Кузміних же повідомив, що намагається вийти з відеозв'язку з Житомирського апеляційного суду.

Справа проти нардепа Кузьміних