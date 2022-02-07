НАБУ затримало нардепа Кузьміних – у чому він підозрюється

Народний обранець перебував у розшуку

Сергій Кузьміних. Фото: колаж "Сьогодні"

НАБУ та САП затримали чинного нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних за підозрою в отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомили у відомстві.

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Момент затримання нардепа. Фото: НАБУ

Зазначається, що депутат перебував у розшуку у зв'язку із переховуванням від правоохоронців. Йому буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Проте адвокат нардепа розповідала, що політик не зміг прийти на допит у НАБУ через хворобу.

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Справа проти Кузьміних