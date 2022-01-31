Генпрокурор підписала підозру "слузі народу" Кузьміних

Ірина Венедіктова повідомила про просування справи проти нардепа

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, викритому на одержанні хабаря 28 січня. Про це вона повідомила у Facebook.

"Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", – написала вона.

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Венедіктова нагадала суть справи.

"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти, і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати", – заявила вона.

Генпрокурор висловила жаль, що народний депутат "оступився".

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Справа проти Кузьміних