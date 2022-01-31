Генпрокурор підписала підозру "слузі народу" Кузьміних

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату від "Слуги народу" Сергію Кузьміних, викритому на одержанні хабаря 28 січня. Про це вона повідомила у Facebook.
"Підозра мною підписана. Далі своє слово скаже суд", – написала вона.
Венедіктова нагадала суть справи.
Далі по темі
"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх службових повноважень і впливу. Мова про правопорушення в сфері медицини. Медицини, на яку сьогодні держава виділяє колосальні кошти, і небезпідставно, звісно. Образливо. Нічого і додати", – заявила вона.
Генпрокурор висловила жаль, що народний депутат "оступився".
Справа проти Кузьміних
- Нагадаємо, народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ піймали на хабарі у розмірі 558 тис. грн.
- За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
- НАБУ звернулося до генпрокурора для підписання підозри нардепу.
- Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив: якщо Кузьміних вчинив злочин, то "має понести відповідальність за законом".
- Раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних.