Генпрокурор подписала подозрение "слуге народа" Кузьминых

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, разоблаченному на получении взятки 28 января. Об этом она сообщила в Facebook.
"Подозрение мною подписано. Дальше свое слово скажет суд", — написала она.
Венедиктова напомнила суть дела.
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"Депутат подозревается в совершении преступления с использованием своих должностных полномочий и влияния. Речь о правонарушениях в сфере медицины. Медицины, на которую сегодня государство выделяет колоссальные средства и небезосновательно, конечно. Обидно. Нечего и добавить", — заявила она.
Генпрокурор высказала сожаление, что народный депутат "оступился".
Дело против Кузьминых
- Напомним, народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн.
- По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, речь идет якобы об откате 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
- НАБУ обратилось к генпрокурору для подписания подозрения народному избраннику.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если Кузьминых совершил преступление, то "должен понести ответственность по закону".
- Ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.