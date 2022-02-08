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"Слуга" Кузьміних не прийшов до суду – названо причину

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 лютого, 10:16
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Адвокат клопотала про проведення іншого судового засідання
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Суд у справі народного депутата зі "Слуги народу" Сергія Кузьміних розпочався без нього.

"Велика відстань"

Зазначається, що підозрюваний поїхав до Житомира за паспортом і не встиг повернутися, оскільки "відстань від Житомира до Києва велика".

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Водночас, адвокат клопотала про проведення судового засідання за допомогою відеозв'язку з Житомира.

Момент затримання нардепа. Фото: НАБУ
Момент затримання нардепа. Фото: НАБУ

Суд щодо Кузьміних

Нещодавно Сергій Кузьміних залишив зал суду після того, як засідання щодо обрання йому запобіжного заходу було перенесено на наступний день. Дорогою з суду нардеп влаштував бійку з одним з прокурорів і збив його з ніг.

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Прокурори оточили Кузьміних та хотіли вручити повістку на завтрашнє судове засідання, але депутат відштовхнув одного з прокурорів, який через це впав на підлогу. Водночас Кузьміних та особи, що його супроводжували, одразу заявили, що це провокація.

Нагадаємо, 7 лютого суд так і не зміг вибрати нардепу запобіжний захід за підозрою в отриманні "відкатів" за постачання медичного обладнання. Засідання було перенесено тому, що Кузьмін не мав при собі документів, крім посвідчення народного депутата.

Справа Кузьміних

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