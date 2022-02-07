"Слуга" Кузьміних збив з ніг прокурора прямо в суді – відео

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних залишив залу суду після того, як засідання щодо обрання йому запобіжного заходу перенесли на наступний день.
Дорогою з суду нардеп влаштував бійку з одним із прокурорів і збив його з ніг — це видно на відео, опублікованому виданням "Страна".
Прокурори оточили Кузьміних та хотіли вручити повістку на завтрашнє судове засідання, але депутат відштовхнув одного з прокурорів, який через це впав на підлогу.
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При цьому Кузьміних та його супроводжуючі одразу ж заявили, що це провокація.
"Підводьтесь і не падайте! У мене на відео знято, що ви на нього накинулися!" — сказав постраждалому прокурору один із супутників нардепа.
Перенесли засідання суду
7 лютого суд так і не зміг обрати нардепу запобіжний захід за підозрою в отриманні "відкатів" за постачання медичного обладнання. Засідання було перенесене через те, що Кузьміних не мав при собі документів, крім посвідчення народного депутата.
Судове засідання через це перенесли на 8 лютого.
Нардепа було затримано 7 лютого після того, як він з'явився до НАБУ разом із адвокатом. Кузьміних заявив, що не збирається переховуватися і прийшов через те, що дізнався, що перебуває в розшуку.
Справа Кузьміних
- Народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних детективи НАБУ зловили на хабарі у розмірі 558 тис. грн. Як повідомив екснардеп Сергій Лещенко, йдеться нібито про "відкат" 30% на закупівлю обладнання для лікарні.
- За даними слідства, депутат отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області. Йому повідомили про підозру.
- Після того, як вибухнув скандал, Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Він хоче, щоб його виключили тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку.
- Сайт "Сьогодні" раніше розповідав, що відомо про "слугу народу" Кузьміних.