"Слуга" Кузьміних збив з ніг прокурора прямо в суді – відео

Нардеп залишив залу суду невеликою бійкою

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних залишив залу суду після того, як засідання щодо обрання йому запобіжного заходу перенесли на наступний день.

Дорогою з суду нардеп влаштував бійку з одним із прокурорів і збив його з ніг — це видно на відео, опублікованому виданням "Страна".

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Прокурори оточили Кузьміних та хотіли вручити повістку на завтрашнє судове засідання, але депутат відштовхнув одного з прокурорів, який через це впав на підлогу.

При цьому Кузьміних та його супроводжуючі одразу ж заявили, що це провокація.

"Підводьтесь і не падайте! У мене на відео знято, що ви на нього накинулися!" — сказав постраждалому прокурору один із супутників нардепа.

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Перенесли засідання суду

7 лютого суд так і не зміг обрати нардепу запобіжний захід за підозрою в отриманні "відкатів" за постачання медичного обладнання. Засідання було перенесене через те, що Кузьміних не мав при собі документів, крім посвідчення народного депутата.

Судове засідання через це перенесли на 8 лютого.

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Нардепа було затримано 7 лютого після того, як він з'явився до НАБУ разом із адвокатом. Кузьміних заявив, що не збирається переховуватися і прийшов через те, що дізнався, що перебуває в розшуку.

Справа Кузьміних