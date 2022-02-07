Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

"Слуга" Кузьміних збив з ніг прокурора прямо в суді – відео

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 17:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нардеп залишив залу суду невеликою бійкою
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних залишив залу суду після того, як засідання щодо обрання йому запобіжного заходу перенесли на наступний день.

Дорогою з суду нардеп влаштував бійку з одним із прокурорів і збив його з ніг — це видно на відео, опублікованому виданням "Страна".

Реклама

Прокурори оточили Кузьміних та хотіли вручити повістку на завтрашнє судове засідання, але депутат відштовхнув одного з прокурорів, який через це впав на підлогу.

При цьому Кузьміних та його супроводжуючі одразу ж заявили, що це провокація.

"Підводьтесь і не падайте! У мене на відео знято, що ви на нього накинулися!" — сказав постраждалому прокурору один із супутників нардепа.

Реклама

Перенесли засідання суду

7 лютого суд так і не зміг обрати нардепу запобіжний захід за підозрою в отриманні "відкатів" за постачання медичного обладнання. Засідання було перенесене через те, що Кузьміних не мав при собі документів, крім посвідчення народного депутата.

Судове засідання через це перенесли на 8 лютого.

Реклама

Нардепа було затримано 7 лютого після того, як він з'явився до НАБУ разом із адвокатом. Кузьміних заявив, що не збирається переховуватися і прийшов через те, що дізнався, що перебуває в розшуку.

Справа Кузьміних

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько "Стамбульський формат": навіщо Ердогану посередництво щодо Донбасу та чи погодиться Путін на переговори у Туреччині Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов Перший документ за два роки, прямі переговори та рішення покінчити з Мінськом – підсумки "нормандської зустрічі" у Парижі Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко Відмовився від США і змінив ім'я: п'ять фактів, які ви не знали про Бориса Джонсона Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Опитування КМІC, 3-11 грудня 2021
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Докладніше
Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Найкращі інтерв'ю - 2021
Чим ділилися українські політики із "Сегодня"
Вітольд Фокін - про найстрашнішу проблему Донбасу
Читати
Данилов - про закриті дані РНБО, від яких волосся дибки
Читати
Зеленський про те, що Україна є особисто для нього
Читати
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураєв Мураєв
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.15

Російський рубль (₽)

0.3698

Євро (€)

32.27

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

242 942

захворіло за тиждень в Україні

+25%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти