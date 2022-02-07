"Слуга" Кузьминых сбил с ног прокурора прямо в суде — видео

Нардеп покинул зал суда с небольшой потасовкой

Кузьминых на выходе из суда толкнул прокурора / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых покинул зал суда после того, как заседание по избранию ему меры пресечения было перенесено на следующий день.

По пути из суда нардеп устроил потасовку с одним из прокуроров и сбил его с ног — это видно на видео, опубликованное в канале "Страна".

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Прокуроры окружили Кузьминых и хотели вручить повестку на завтрашнее судебное заседание, но депутат оттолкнул одного из прокуроров, который из-за этого упал на пол.

При этом Кузьминых и его сопровождающие сразу же заявили, что это провокация.

"Вставайте и не падайте! У меня на видео снято, что вы на него кинулись!" — сказал пострадавшему прокурору один из спутников нардепа.

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Перенесли заседание суда

7 февраля суд так и не смог избрать нардепу меру пресечения по подозрению в получении "откатов" за поставки медицинского оборудования. заседание было перенесено из-за того, что у Кузьминых не было при себе документов, кроме удостоверения народного депутата.

Судебное заседание из-за этого перенесли на 8 февраля.

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Нардеп был задержан 7 февраля после того, как явился в НАБУ вместе с адвокатом. Кузьминых заявил, что не собирается скрываться и пришел из-за того, что узнал, что находится в розыске.

Дело Кузьминых