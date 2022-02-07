"Слуга" Кузьминых сбил с ног прокурора прямо в суде — видео

Нардеп "Слуги народа" Сергей Кузьминых покинул зал суда после того, как заседание по избранию ему меры пресечения было перенесено на следующий день.
По пути из суда нардеп устроил потасовку с одним из прокуроров и сбил его с ног — это видно на видео, опубликованное в канале "Страна".
Прокуроры окружили Кузьминых и хотели вручить повестку на завтрашнее судебное заседание, но депутат оттолкнул одного из прокуроров, который из-за этого упал на пол.
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При этом Кузьминых и его сопровождающие сразу же заявили, что это провокация.
"Вставайте и не падайте! У меня на видео снято, что вы на него кинулись!" — сказал пострадавшему прокурору один из спутников нардепа.
Перенесли заседание суда
7 февраля суд так и не смог избрать нардепу меру пресечения по подозрению в получении "откатов" за поставки медицинского оборудования. заседание было перенесено из-за того, что у Кузьминых не было при себе документов, кроме удостоверения народного депутата.
Судебное заседание из-за этого перенесли на 8 февраля.
Нардеп был задержан 7 февраля после того, как явился в НАБУ вместе с адвокатом. Кузьминых заявил, что не собирается скрываться и пришел из-за того, что узнал, что находится в розыске.
Дело Кузьминых
- Народного депутата из "Слуги народа" Сергея Кузьминых детективы НАБУ поймали на взятке в размере 558 тыс. грн. Как сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко, речь идет якобы об "откате" 30% на закупке оборудования для больницы.
- По данным следствия, депутат получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Ему сообщили о подозрении.
- После того как разразился скандал, Сергей Кузьминых попросил исключить его из фракции "Слуги народа" в Верховной Раде. Он хочет, чтобы его исключили временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.
- Сайт "Сегодня" ранее рассказывал, что известно о "слуге народа" Кузьминых.