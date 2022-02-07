У Києві проходить суд у справі депутата Кузьміних (оновлюється)

Нардепу, якого підозрюють у хабарі, оберуть запобіжний захід

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7 лютого в Києві суд обирає запобіжний захід нардепу Сергію Кузьміних, якого затримали за підозрою у хабарі.

Засідання розпочалося о 16:00. Спочатку його призначили на 15.00, але потім перенесли. Кузьміних може отримати два місяці під вартою чи заставу у 49 тисяч гривень.

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НАБУ та САП 7 лютого затримали Кузьміних за підозрою у отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Сам нардеп повідомив, що добровільно прийшов до НАБУ, коли дізнався про те, що перебуває у розшуку. Цього ж дня було призначено судове засідання.

Справа проти Кузьміних