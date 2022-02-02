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Зайнявся "самоочищенням" фракції: Кузьміних іде від "слуг"

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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2 лютого, 15:18
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Таке рішення нардеп ухвалив після скандалу з хабарем
Народний депутат Сергій Кузьміних
Народний депутат Сергій Кузьміних / Фото: Колаж: Сьогодні

Нардеп Сергій Кузьміних попросив виключити його із фракції "Слуги народу" у Верховній Раді. Про це в Telegram-каналі написала речник політичної сили Юлія Палійчук.

За її словами, листа про події з його участю та проханням про виключення він направив голові партії Олені Шуляк та голові фракції Давиду Арахамії.

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Також вона зауважила, що нардеп просить виключити його на певний період.

"Народний депутат просить виключити його з-поміж членів фракції тимчасово з можливістю повернення, якщо його невинуватість буде доведена у встановленому законом порядку", – розповіла Палійчук.

Вона наголосила, що заява Сергія Кузьміних буде розглянута на найближчому засіданні фракції. Про результати буде повідомлено офіційно.

Говорячи про партійну приналежність, вона нагадала, що Кузьміних позапартійний і не вступав до партії "Слуга народу".

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Суть скандалу

Що відомо про нардепа

Сергій Кузьміних народився у Житомирі у 1983 році.

Навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова за спеціальністю "інженер-системотехнік". Пізніше став підприємцем та головою "Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних".

З 2019 року – народний депутат у Верховній Раді ІХ скликання. Кузьміних є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у парламенті.

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Крім того, він є братом відомого українського військового, одного з "кіборгів" підполковника Олега Кузьміних, який командував підрозділом "кіборгів" і 20 січня 2015 року потрапив у полон до проросійських бойовиків.

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