НАБУ задержало нардепа Кузьминых – в чем он подозревается

Народный избранник находился в розыске

Сергей Кузьминых. Фото: коллаж "Сегодня"

НАБУ и САП задержали действующего нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в ведомстве.

Реклама

Момент задержания нардепа. Фото: НАБУ

Отмечается, что депутат находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Ему будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Однако адвокат нардепа рассказывала, что политик не смог прийти на допрос в НАБУ из-за болезни.

Реклама

Дело против Кузьминых