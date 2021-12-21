США ответят Путину новым маневром своих войск в Европе

В Вашингтоне решили пересмотреть вместе с НАТО расположение своих войск в Европе с учетом ныне существующих вызовов. Такое решение США приняли на фоне наращивания Россией войск на границе с Украиной.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США со ссылкой на слова помощницы госсекретаря США Карен Донфрид, недавно побывавшей с визитом в Москве и Киеве.
Новые вызовы
"Это будет разговор, который у нас будет в контексте НАТО о том, соответствует ли нынешнее расположение вооруженных сил вызовам, с которыми мы сталкиваемся. Это будет происходить и в контексте НАТО, и в контексте SACEUR. Но сегодня у меня нет сообщений об изменении расположения военных", – сказала Донфрид.
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Также Донфрид заявила, что США не пойдут на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свой собственный внешнеполитический курс и курс в области безопасности без вмешательства извне.
"Мы считаем, что переговоры (по предоставлению России гарантий безопасности от НАТО. – Ред.) будут более продуктивными, если они будут проходить в обстановке деэскалации, а не эскалации. Мы все должны сопротивляться усилению авторитаризма и тем, кто стремится подорвать международный порядок, основанный на правилах, над созданием и защитой которого мы все так упорно трудились", – резюмировала помощница госсекретаря США.
Ситуация
- Напомним, Россия, потребовавшая от Запада гарантий своей безопасности от расширения НАТО на восток, продолжает стягивать свои войска к границе Украины. Об этом свидетельствуют снимки со спутников, сделанные в период с 9 по 14 декабря.
- 21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска.
- 18 декабря было зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
- Путин тем временем обзванивает западных лидеров, чтобы они не забыли про его гарантии безопасности от расширения НАТО. 21 декабря он напомнил о себе президенту Франции Эммануэлю Макрону и новому канцлеру Германии Олафу Шольцу.