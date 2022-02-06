США и Британия переправили в Украину еще два самолета с военной помощью – СМИ

С середины января в Украину прибыли 25 самолетов с военной помощью от стран Запада

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В Киев 6 февраля прибыли военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas из Великобритании и самолет компании Kalitta Air Boeing 747 из США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

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Как отмечается, Airbus совершил рейс с авиабазы Акротири на Кипре, а американский самолет прилетел с авиабазы под г. Довер (штат Делавэр).

Издание сообщает, что с середины января транспортные самолеты из Великобритании, США, Канады и Польши совершили примерно 25 рейсов по доставке военной помощи в Украину.

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Помощь от союзников

26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Кроме этого, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что в Украину прибыл восьмой самолет с военной помощью от США. Вес груза с боеприпасами составлял 86 тонн.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада приняла решение дополнительно разместить в Украине еще около 60 военных, а также поделится оборудованием и разведданными.

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Также в Украину из Великобритании отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Прибывшие бойцы Армейской бригады специальных операций Великобритании будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих.

Угроза вторжения РФ

Возле границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск. На карте также указывается вся информация о хранящихся видах техники и вооружения.

При этом в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.

Напомним, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. Среди различных сценариев эта дата отмечается как потенциальная дата начала российского нападения на Украину.

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